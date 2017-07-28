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30 yıllık hayalini devletten aldığı destekle gerçekleştirdi

Sivas'ta yaşayan 51 yaşındaki Sevgi Ulu, 30 yıllık hayalini devletten aldığı destekle açtığı kebapçı dükkanıyla gerçekleştirdi.

30 yıllık hayalini devletten aldığı destekle gerçekleştirdi

28 Temmuz 2017 10:50

Evli ve 3 çocuk annesi Sevgi Ulu, 30 yıldır hayalini kurduğu kebapçı dükkanını açmak için girişimcilik kursuna gitti. Kurstaki başarısının ardından aldığı sertifikayla Ulu, devletten aldığı destekle kebapçı dükkanı açtı. 30 yıllık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Ulu, "Hayallerimi aldığım desteklerle dahada ileriye götürmek istiyorum. Doğu illerinde yapılan ciğer kültürünü Sivas'a taşımak istedim. Çok memnunum aynı zamanda işimi çok seviyorum ve işimi severek yapıyorum.Çalışma sistemi evde hanımlığından çok farklı daha çok sorumluluk sahibi oluyorsunuz. İşimi severek yaptığım içinde huzurlu ve mutluyum. Bir şeyler yapmanın mutluluğu ve güvenci içindeyim" dedi.

Kadın olarak Sivas'ta tek kebapçı kendisinin olduğunu söyleyen Ulu ev hanımlarına da cesaretli olmaları gerektiğini ve kendilerini geliştirdikleri zaman güzel şeyler yapabileceklerini tavsiye etti.

Eşine ilk zamanlarda fazla güvenmeyen ve başaracağına inanmayan Çetin Ulu ise, "30 yıllık profesyonel şef aşçıyım, eşime girişimleri konusunda destek verdim. İlk zamanlarda yok demiştim. Bu işte başarılı olmak istediğini söyleyince bizde zamanla kendini meslektaş olarak görmeye başladık ve şu an işlerinde başarılı oldu bizde himayesinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu. 

Veysel Korkmaz - Onur Erden


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