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300 bin banka müşterisinin bilgilerini çaldılar

Denizli’de, Türkiye’deki bir çok bankadaki 300 bine yakın müşterinin kart bilgilerini ele geçiren çete, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

300 bin banka müşterisinin bilgilerini çaldılar

19 Aralık 2016 16:36

Edinilen bilgiye göre, ele geçirdikleri bilgiler üzerine kart sahiplerini telefonla arayıp, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan 4 kişi, ‘kredi kartı aidatınızı iade ediyoruz’ diyerek vatandaşları dolandırmaya çalıştı. Birçok kişiyi bu şekilde arayan şüphelilerin hesaplarda bulunan paraları internet bankacılığı aracılığı ile kendilerine ait hesaplara aktardıkları tespit edildi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı.

Yapılan aramalarda şahısların üzerinden, 26 adet cep telefonu, 1 adet laptop bilgisayar, başkaları adına kayıtlı 37 adet sim kart ve banka dekontları ele geçirildi. Ayrıca ekiplerin telefon ve bilgisayarlarda yaptığı incelemede, Türkiye genelinde faaliyet gösteren bankalarda hesabı olan 300 bine müşteriye ait bilgiler olduğu tespit edildi.

Şüpheliler ifadelerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: Denizli Emniyet Müdürlüğü, kart bilgileri


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