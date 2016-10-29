Yıldırım Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 300 bin domino ile güç bir rekor ile kutladı. Çanakkale, Karagöz-Hacivat, Türkiye haritası ve ilk Meclis binası gibi motifleri işleneceği rekor denemesi heyecanlı anlara sahne oldu. Başarıyla gerçekleşen Türkiye rekoru için Almanya, Avusturya, ABD, Kanada, Hollanda ve İşviçre’den gelen 14 kişilik bir ekip yer aldı.

Dominoların devrilmeye başlamasıyla birlikte nefesler tutulurken, gösterinin finalinde yer alan 15 Temmuz darbe girişimi kareografisi, Bayrak Alanına kurulan dev ekrandan izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. gerçekleşen kareografinin ardından konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bu programımızın en çarpıcı kısmı şüphesiz 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bölümüydü. 40 yıllık hain darbe planlarını 4 saat gibi bir sürede bertaraf etmek için tankların önüne yatan, hainlerin kurşunlarının önüne bedenlerini siper eden kahramanların hafızalarımızdaki tazeliğini koruması için böyle bir etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

15 Temmuz’da yaşanan girişimin ve milletin buna karşı gösterdiği dik duruşu hiç bir zaman unutmayacaklarının da altını çizen Başkan Edebali, “Milletimizin duygularını istismar ederek toplumumuzun içine sızmış ve kendilerini gizlemeyi başarmış teröristlere karşı hiçbir zaman hoşgörü göstermeyeceğiz. Göreve geldiğimiz günkü kararlılıkla bunlarla mücadele etmeye, onların hain planlarını bozmaya devam edeceğiz. Dün, Yıldırım’da halkın parasıyla yapılan eğitim kurumu görünümlü şer odağına nasıl müsaade etmediysek bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Hainlerin tehditlerine, şantajlarına boyun eğmeden ilk günkü azim ve kararlığımızla mücadele edeceğiz. Milletimizden aldığımız güçle dün ve bugün olduğu gibi yarın da, Yıldırım’da devlet ve millet düşmanlarına nefes aldırmayacağız” diye konuştu.