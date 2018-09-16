300 bin TL ödülle aranan terörist Hakkari'de yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Yüksekova ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla iltisaklı olarak kurye, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan ve ‘Terörden Arananlar Listesinde' gri kategoride yer alan Sabri Kartal isimli terörist, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Yüksekova Yürekli Köyünde tespit edilmiş olup İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada, gri kategoride yer alan teröristin 300 bin TL ödülle arandığı belirtildi.