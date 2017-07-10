'300 bin vergi mükellefi incelendi'

Maliye Bakanlığı’na bağlı çalışan Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı’nın kuruluşunun 6’ncı yılı dolayısıyla bir açıklama yapan Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şube Başkanı Musa Deniz, “Cumhuriyet tarihinin en büyük idari reformu olan, vergi denetimini tek çatı altında toplayan Vergi Denetim Kurulu'nun kuruluşunun 6’ncı yılını kutluyoruz" dedi. VMD İstanbul Şube Başkanı Musa Deniz, “VDK ile birlikte yıllara göre toplanan vergi miktarları ve farkları artmıştır. 2015 yılında ulaşılan vergi farkı toplamı 2013 yılındaki rakamı 1 milyar 243 milyon TL tutarında geçmiştir” ifadelerini kullandı. Deniz, son altı yılda yapılan vergi denetimlerinde 300 bin mükellefin incelendiğini kaydetti.

VDK’nın kuruluşunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesine dikkat çeken Deniz, “Denetim birimleri 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde tek çatı altında toplanarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emekleri ile kurulmuştur. VDK'nın kurulması ile 3 bin 500 civarında olan denetim elemanı sayısı 8 binin üzerine çıkarılmış olup bunlardan 3 bini vergi müfettişi, yaklaşık 5 bini de müfettiş yardımcısı olarak görev yapmaktadır. VDK ile birlikte yıllara göre toplanan vergi miktarları ve farkları artmıştır. Nitekim 2015 yılında ulaşılan vergi farkı toplamı 2013 yılındaki rakamı 1 milyar 243 milyon TL tutarında geçmiştir. Bu da VDK'nın başarılı olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

“Grup ayrımı kaldırılmalı”

VDK’da grup ayrımının kaldırılması gerektiğini ifade eden Deniz şunları söyledi: “VDK'da görev yapan vergi müfettişlerinin neredeyse yüzde 90’ı A Grubu Başkanlıklarda görevlidir. Bu durum, VDK’nın ana unsurunun A Grubu Müfettişler olduğunu açıkça göstermektedir. Dolayısıyla A,B,C,Ç şeklindeki grup ayrımlarının kaldırılması gerekmektedir”.

“300 bin mükellef incelendi”

Son altı yılda yapılan vergi denetimlerinde 300 bin mükellefin incelendiğini kaydeden Deniz, “VDK’nın kurulduğu 2011 yılından 2016 yılı sonuna kadar yaklaşık 300 bin mükellefin incelendiğini kaydeden Deniz, “Vergi müfettişleri son altı yılda 298 bin 241 mükellef inceledi. Yıllara göre baktığımızda; 2011 yılında 16 bin 267, 2012 yılında 46 bin 845, 2013 yılında 71 bin 352, 2014 yılında 55 bin 284, 2015 yılında 58 bin 676, 2016'da ise 49 bin 817 mükellef incelenmiştir. Bu rakamlar, VDK'yı kuran ve tek çatı altında birleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın devlet ve milletimiz için ne kadar isabetli ve doğru bir karar verdiğinin delilidir. Ayrıca 5 bin civarında olan vergi müfettiş yardımcısı meslektaşımızın yardımcılık süresini tamamlamasıyla birlikte, toplam inceleme sayısının daha da artacağı öngörülmektedir” şeklinde konuştu.