300 kilo dinamitle yıkılmayan 13 katlı bina kendiliğinden çöktü

Olay, Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SGK’ya ait boş arazide TRT'de belgesel için 13 katlı binaya hayati malzemeler yerleştirildi. 3 gün süren çalışmaların ardından binaya yaklaşık 300 kilo dinamit konuldu. Dün geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen ilk patlamada büyük bir gürültü duyulmasına rağmen bina yıkılmadı. İkinci denemeden de yine netice alınamayınca patlatma işi ileri bir tarihe ertelendi.

300 kilo dinamite 1 gün dayanabildi

Dün yıkılmayan binanın etrafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Kimsenin olmadığı bir anda bugün bina büyük bir gürültüyle kendiliğinden çöktü. Çökmenin ardından polis ve 112 ekipleri seferberlik ilan etti. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde, içeride kimsenin olmadığını tespit etti. Ayrıca bina yıkıldıktan sonra havadan da görüntülendi.

Belgesel yapımcısı Serkan Bıçakçı, “Binamız bugün kendi kendine yıkılmadı. Dün patlayıcıların tümünü tek seferde ateşleyemedik. Dün 3 kata patlayıcı yerleştirmiştik. Hepsi sırasıyla patlayacaktı. Tek kablo üzerinden birbirine bağlıydı. İlk patlamanın ardından 1 saniye sonra gerçekleşecek patlama gerçekleşmedi. Böyle olunca ikinci dinamiti sonradan patlattık. Eğer hepsini tek seferde patlatsaydık dün böyle olacaktı. Bugün kendi kendine yıkıldı” dedi.

Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker

