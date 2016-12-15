Olay, Beylikdüzü Yakuplu'da bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, son model lüks cip ile akaryakıt istasyonuna gelen 5 şahıs, 20 bin Türk Lirası ve 100 adet boş çek koçanının bulunduğu kasayı çaldı. Kasayı merdivenlerden aşağıya atan hırsızlar daha sonra merdivenden inerek kasanın yanına gitti. Bu sırada istasyonun hemen bitişiğindeki iş yerinden çıkan bir çalışan hırsızlarla karşı karşıya geldi. Çalışanın kendilerini görmesi üzerine hırsızlar koşarak kasanın yanına gitti. Çalışan da istasyonun içine girerek çalışanlara haber vermek istedi. Bu sırada hırsızlar koca kasayı cipe yükleyerek kayıplara karıştı. Komşularının haber vermesi üzerine dışarıya çıkan istasyon çalışanları hırsızların kaçmasıyla durumu polise bildirdi.

O anlar güvenlik kamerasında

Kameraların kaydettiği görüntülerde, lüks cip ile akaryakıt istasyonunun arka kapısına gelen 5 şahıstan 3’ü kilitli olmayan arka kapıdan giriyor. Para kasasının bulunduğu odaya yönelen şahıslardan birisi elindeki demir çubuk ile kapıyı açmaya çalışıyor. Bu sırada diğer şahıs benzin istasyonu çalışanlarını silahla tehdit ediyor. 3 şahıs kapıyı açamayınca dışarı çıkıp bir süre bekliyor. İçeriye, arabada bekleyen bir şahısla beraber gelen 3 kişi tekme ve demir çubuk yardımı ile ofis kapısını kırarak para kasasının olduğu dolaba yöneliyor. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki kasayı sürükleyerek iş yerinden çıkarmayı başaran şahıslar kasayı merdivenlerdan aşağı yuvarlıyor. Bu sırada arabada bekleyen beşinci şahıs arabayı hareket ettirirken diğer şahıslar yan taraftaki iş yerinde çalışan bir kişiyi görünce paniğe kapılarak kaçmaya yelteniyor. Yan binadaki iş yerinde çalışan vatandaş iş yerine girerek çalışanlara haber veriyor. Hırsızlar, para kasasını son model lüks cipin bagajına atarak olay yerinden uzaklaşıyor.

"Arkadaşlarla sandalye filan fırlattık"

Olay anında iş yerinde çalışan Ömer Hocaoğlu, "İlk önce arkadan bir ses geldiğini duydum sonra buraya gelip bakmak istedim. Kedi filan olabilir diye düşünüp yerime oturdum. Sesin bir iki kez daha tekrarlandığını duyunca kapıyı açtım göz göze geldim onlarla. Beni çağırdılar gel buraya sus der gibi. Ben kaçtım çalışan arkadaşlarıma haber vereyim diye. Arkadaşlarla sandalye filan fırlattık. O esnada dolapta kasamız vardı kasayı alıp götürdüler. Her taraf dağılmıştı. Çekmeceler filan dağılmıştı. Olay sonrası polislere haber verdik, olay yeri inceleme ekipleri geldi ve rapor tutuldu" dedi.

"Kasayı buraya fabrika çekicisiyle getirmiştik"

İş yerinin muhasebe bölümünde çalışan Burak Çaltekin ise, "Burada yaşanan olay neticesinde yaklaşık 19 bin 500 lira nakit paramız gitti. Yaklaşık 100 adet boş çek koçanı, teminat çeklerimiz vardı onlar çalındı. Kasanın içinde şirket için önemli olan evraklarımız da vardı, onlardan da olduk. Polis arkadaşlar buraya gelip tutanak tutmuşlardı. 4 ya da 5 kişi, lüks bir araçla gelmişlerdi. Daha sonra civarda birkaç tane daha istasyonu soyduklarını öğrendik. Kasamız yaklaşık 300-400 kilogram ağırlığındaydı. Biz buraya fabrika çekicisiyle getirmiştik. 3-4 insanın taşıyabileceği ağırlıkta bir kasa değildi. Kamerada izlediğimizde iki kişinin çekerek kasayı götürdüğünü gördük" diye konuştu.

Polis, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alıp olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hülya Keklik



