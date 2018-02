300 koyun başvuruları başladı! 300 koyun başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve devlet desteğiyle verilecek köyüne dönene 300 koyun projesi için detaylar belli oldu. TİGEM tarafından 300 başa kadar küçükbaş hayvan için başvurular başladı. Peki, 300 koyun başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Tüm detaylar haberimizde...

TİGEM 300 KOYUN PROJESİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Köyüne dönene 300 koyun projesinden yararlanmak isteyenlerde bulunması gereken şartlar şu şekildedir:

– Üretim yapacağı yerin mera alanı,

– Kaba yem üretebilirliği,

– Hayvan varlığı,

– Cinsiyet ve yaşı (Genç çiftçi olması önemlidir),

– Hayvan barınağına sahip olması,

– Halen hayvancılıkla uğraşıyor olması gibi kriterler göz önüne alınıp değerlendirilecektir.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 300 koyun projesi ile ilgili açıklaması

“300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ediyoruz”

Rekabetin en yoğun olduğu sektörlerin başında tarımın geldiğini kaydeden Erdoğan, “Tarım ve hayvancılık alanında yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını düşündüğüm bir projeyi bugün hayata geçiriyoruz. Ülkemizde hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık koyun ve sığır sayısını artırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlanmak üzere bugün önemli bir adım atıyoruz. Bu proje ile talep eden tarım kredi kooperatifleri üyesi yetiştiricilerimize TİGEM aracılığı ile Ziraat Bankasından kredi kullandırılarak 300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ediyoruz.

Üreticinin bakım, hizmet bedeli ve sigortasını avans olarak ödüyor, doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Bunlara evlatlarınız gibi bakacaksınız. Yetiştiriciye verilen avansları da üreticilerden alınacak kuzuların bedelinden mahsup edeceğiz. Sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sığır sayısını artırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak üzere Ziraat Bankası kanalı ile yetiştiricilerimize hayvan ve yem temini için yüzde 10 sübvansiyonlu kredi sağlıyoruz. Tarım kredi kooperatifleri aracılığı ile damızlık düve ve bu düvelerin koyunlarda olduğu gibi veterinerlik, aşı ve küpe hizmetlerini bedelsiz karşılıyoruz. Ayrıca TARSİM sigortasının yetiştiriciye düşen kısmını devletin ödemişini sağlıyor, yetiştiricimizi sosyal güvence kapsamına alıyoruz. Yetiştiricimiz kredi borcunu ilk 2 yılı geri ödemesiz, bak bu kıyağı da unutmayın, 7 yılda bankaya ödüyor. Böylece hem başlangıçta imkan sağlayarak hem de üretime alım garantisi vererek hayvancılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Her köy bir işletme mantığı ile bitki üretimini de farklı bir vizyon kazandırıyoruz. Tarım kredi kooperatifleri aracılığı ile üreticilerimizin girdi teminlerini kolaylaştırıyor, elde ettikleri ürünlere yine alım garantisi veriyoruz. Bakanlık ve çiftçinin üretimin her aşamasında birlikte hareket ettiği bir sistemi hayata geçiriyoruz. Girdi temini ile çiftçilerimizin ekim sezonu öncesindeki finans problemini çözüyor, aracılara olan bağımlılığı azaltıyoruz. Bizim en önemli geleneklerimizden olan imece sistemini geliştireceğiz. Tüm bu yeni hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TİGEM 300 KOYUN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Köyüne dönene 300 koyun projesi için başvuru işlemleri TİGEM internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilecek. En az 1666 üreticinin dahil edileceği projede, üretici başına toplam 300 başa kadar küçükbaş hayvan verilmesi hedefleniyor. Aşağıdaki link üzerinden köyüne dönene 300 koyun başvurusu yapabilirsiniz.