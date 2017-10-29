300 metrelik bayrakla 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyetin 94’üncü yıl dönümü dolayısıyla akşam Muslu’da düzenlenen Fener Alayı ve Cumhuriyet şölenine Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, Ekin Halk Oyunları Mehteran ekibi ve onlarca vatandaş katıldı. Binlerce vatandaş Mehteran eşliğinde 300 metrelik Türk Bayrağı eşliğinde yaklaşık 3 km’lik Fener alayı gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında, “Ne mutlu Türküm diyene, Şehitler ölmez vatan bölünmez, Mustafa Kemalin askerleriyiz” sloganlarını attılar. Renkli görüntülere sahne olan Fener alayında bayanların çoğunlukta olması dikkat çekti. Belediye sosyal tesislerinde gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlandı.

“Hainlere karşı göğsümüzü siper edeceğiz”

Cumhuriyet şöleninde bir konuşma yapan Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, “Biz hainlere ne övgü dolu sözler söyledik, nede Fetullah'ın askeri olduk. Bizler Mustafa Kemal’in askeriyiz. Tüm Türk Milletinin ve burada etkinliğimize katılanların Bayramı kutluyorum. Cumhuriyetimizin 94’üncü yılı etkinliği nedeniyle bir aradayız. Atamızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti 94. Yılında da gerekirse göğsümüzü siper ederek savunacağız. Ve dünya üzerinde ki tüm yönetimler içerisinde en mükemmel olan bu rejimi, ilelebet yaşatacağız. Bizden sonraki nesillere, hak, hukuk, eşitlik ilkelerini bünyesinde barındıran Cumhuriyet’i aldığımız gibi teslim edeceğiz. Savaştan kaçanların, Ata’ya isyan edenlerin torunları sonra da gerile gerile benim ülkemde fink atıyorsa her şeylerini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki kahramanlara borçlu olup, bugün onların düşmanlarıyla aynı safta bulunup ihanet ediyorlarsa, bu gurursuzların karşılarında daha dik olmak zorundayız. Cumhuriyetimizi karanlığa itenlere ne övgü dolu sözler söyledik. Ne de onlarla saf tuttuk. Ecdadımızın bize emanet ettiği şanlı bayrağımızı en yukarıya taşımak bizim görevimiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm devrim şehitlerini saygıyla selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti” diye konuştu.

Sosyal tesislerdeki program Ankara halk dansları ekibinin gösterisiyle başladı. Daha sonra ses sanatçısı Nesil Kartal ve Aysel Yakupoğlu konser verdi. Vatandaşların doyasıya eğlendiği muhteşem Cumhuriyet şöleni olaysız şekilde sona erdi.

Barış Doğan