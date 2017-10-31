300 yıllık dibek taşına ilgi

Şeyhçakır Köyü Muhtarı Mehmet Acar, yaptığı açıklamada, dedeleri tarafından yaklaşık 300 yıl önce komşu Emet ilçesinin Kırgıl köyünden getirilen dibek taşında eski dönemlerdeki düğün ve hayır yemeklerinde buğday dövülerek keşkek yemeği yapıldığını söyledi.

Acar, ”Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle buğday dövmek için dibek taşına gerek kalmadı. Ancak geleneklerimizi sürdürmek adına kültür mirasımız olan dibek taşını muhafaza ediyoruz. Yıllardan günümüze kadar onu koruduk ve koruyacağız. Dibek taşı köyümüzün bir simgesi olarak tarihe meydan okumaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Mustafa Akçay