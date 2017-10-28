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301 liralık protesto

Adana'da cam filmi yasağını protesto eden modifiyeli otomobil sahibine trafik polisi tarafından cam filmi ve modifikasyon nedeniyle 301 lira para cezası kesildi.

301 liralık protesto

28 Ekim 2017 13:22

Cam filmi yasağını protesto etmek için sosyal medyada örgütlenen bir grup, otomobilleriyle Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda buluştu.

Ön ve yan camlarında film bulunan, süspansiyon sisteminde de modifikasyon bulunan 01 EGN 63 plakalı, üzerine Türk bayrağı asılmış olan otomobiliyle eyleme katılan Fırat Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilini güzel hale getirmek için çok fazla para harcadığını, modifikasyona ilgi duyduğunu belirterek cam filmi yasağının kaldırılmasını istedi.Bulvarın kenarındaki kalabalığı fark eden bir trafik polisi ise Demir'in otomobilindeki modifikasyonlar ile cam filmlerini fark etti.Demir'e 301 lira trafik cezası kesen polis, bir hafta içerisinde cam filmlerinin sökülmesi ve süspansiyon sistemindeki modifikasyonların kaldırılması gerektiğini aktardı.

Ceza yemesiyle birlikte protestoyu sonlandıran Demir otomobiline binerek gözden kayboldu. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli

Etiketler: 301 liralkı, Modifiye

 

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