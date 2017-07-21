30'uncu Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali başladı

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 9 ülke 21 şehir ve 37 yabancı 40 yerli katılımcıyla 30'uncu kez kapılarını açtı. Şile Limanı’nda düzenlenen açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Poyraz, Şile Kaymakamı Salih Yüce, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla ipek ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

24 Temmuz’a kadar devam edecek olan 30'uncu Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali için Şile Limanı’na özel stantlar kuruldu. Başta Şile Bezi olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında gelen 40 yerli ve 9 ülkeden gelen 37 yabancı katılımcı alanda açtıkları stantlarda kendi el ve sanat ürünlerini sergiledi. Festival alanını girişinde açılan stantlarda vatandaşlara Şile Bezi, tarihi ve yapılışı anlatıldı. Stantlarda ayrıca Şile’ye ait birçok ürün de sergilendi.

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, festivalin düzenlenmesine destek veren isim ve kuruluşlara hediye takdim etti. Yapılan konuşmaların ardından açılışa katılan protokol üyeleri festivalin açılışını yaptı. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte patlatılan maytaplar görsel bir şölen oluşturdu.

Yapılan açılış sonrasında Başkan Tabakoğlu ve beraberindekiler stantları gezerek katılımcılarla sohbet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) standını da ziyaret eden Başkan Tabakoğlu, burada bulunan sanatçılarla sohbet etti. Başkan Tabakoğlu, açılışa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’a Şile Bezi’ni tanıtarak nasıl elde edildiğini anlattı.

"Şile Bezi’ni coğrafi işaretimize aldık"

30'uncu Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili konuşan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, “Şile Bezi’nin marka olma hikayesi bundan yaklaşık 50 yıl önceye dayanır. 1976’da Şile Bezi, Türkiye’nin ikinci ihracat ürünü olabilme potansiyelini yakalamış. Şile kadınının butik üreticiliğin sentetik ihtiva etmeyen tekstil dönemlerinde ciddi bir ekonomi tanımını teşkil etmiş. Tabi globalleşen dünya entegre tekstil, sanayileşme Şile Bezi’nin piyasadaki varlığını sekteye uğratmış. Biz bugün tekrar bir farkındalığın mensubiyetinde geleneksel metotlarla coğrafi işarete namzet bir ürün olarak Şile Bezi’ni coğrafi işaretimize aldık. Elde dokunan geleneksel metotlarla unda bakır kazanlarda kaynatılan denizde yıkanılan ve kumda kurutulan bir Şile Bezi’nin vasfını tescilledik” dedi.

"1985 yılından bu yana Şile Bezi Festivalimizi icra ediyoruz"

Tescillenen Şile Bezi’ni birçok ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Başkan Tabakoğlu, “Bu tescille şuanda Fransa’ya, Amerika’ya, Japonya’ya, Almanya’ya ihracata başladık. Şile Bezi El Sanatları Merkezi'mizde Şile kadınının emeği ile dokuyoruz. Modacılarla çalışıyoruz. Çok güzel ürünler elde ediyoruz.Defilelerimizde erkek giyiminden kadın giyimine ayakkabıdan çantaya moda alanında Şile Bezi çeşitliliğini yakalıyoruz. Bizim marka değerimiz Şile Bezi. Turizm değerimiz Şile Bezi. Uluslararası pazarımız Şile Bezi. Şile Bezi’ni yaşatan en önemli değerimiz de Şile turizmi. Şile’nin ekolojik, doğal tabi değerleri. Tüm bu değerlerle beraber sürdürülebilir bir ekonomi tanımının da paydasında yer alıyoruz. 1985 yılından bu yana Şile Bezi Festivalimizi icra ediyoruz” açıklamasında bulundu.

"Şile Bezi birinci sınıf ham pamuk ipliğinden yapılıyor"

Şile Belediyesi El Sanatlatları Merkezi’nin sorumlusu Emre Toprakçı, Şile Bezi’nin nasıl yapıldığını anlatarak, “Şile Bezi birinci sınıf ham pamuk ipliğinden yapılan bir dokuma. Biz bunları kazanda un içinde haşıl işlemine tabi tutuyoruz. Bu ipe mukavemet vermesi için yapılan bir işlem. Devamında iplikleri kurutup mobine sarıyoruz. Mobin yaptıktan sonra çözgümüzü hazırlıyoruz. Çözgü dokumanın bir ön hazırlığıdır. Bir metre uzunluğundaki Şile Bezi’nde bin 500 tel iplik vardır. Bu tel iplikleri tek tek dokuma tezgahında çerçevelerden geçirerek hazırlanır. Daha sonra dokuma işlemi yapılır. Dokunduktan sonra Şile Denizi’nde yıkanır ve kumda kurutulur. Sonrasında kadınlar tarafından üzerine nakış işlenir” diye konuştu.

Açılış sonrasında Ravi İncigöz Şilelilere unutulmaz bir konser verdi. Limanı dolduran yüzlerce Şileli, söylenen şarkılarla birlikte doyasıya eğlendi.

Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer