Günlerdir haftalardır ve belkide aylardır milyonlarca insanın hayalini süsleyen Milli Piyango'nun dev ikramiyesi bu akşam saatler 23:30'u gösterdiğinde çekilecek ve belkide şuan maddi imkanları kısıtlu olan bir sürü kişi zengin olup hayallerini gerçekleştirecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK

Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı 31 Aralık 2016 akşamı açılacak, saat 19:30'dan sonra çekiliş başlayacak ve gece 23:30'da 60 Milyonluk büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Akşam üzeri yapılacak açıklamlar ile birlikte sitemizden biletinizi sorgulayabileceksiniz...Milli Piyango yılbaşı sonuçları sıralı tam listesi ve amorti numaraları iha.com.tr'de sizlerle olacak.

31 Aralık 2016 Milli Piyango yılbaşı 2017 çekilişi sonuçları (MP 31 Aralık 2017) Son 10 yılda 375 milyon dağıtılan büyük ikramiye bu yıl hangi talihlilere çıkacak? Bu soru 31 Aralık Cumartesi gecesi cevabını bulacak. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek.

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MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?

10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

2017 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ PARA, NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2016 Cumartesi günü yapılacak yılbaşı özel çekilişinde sahip ya da sahiplerini bulacak 60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.

SON 10 YILDA MİLLİ PİYANGO ŞANSLI NUMARALARI NELER?

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773

Her sene yılbaşı bileti almak için Türkiye’nin dört bir yanında insanlar Nimet abla’ya akın ediyor. Peki son yıllarda en çok hangi rakamlara ikramiye çıktı.

MİLLİ PİYANGO EN ŞANSLI NUMARALARI HANGİSİ

Milli piyangonun rakamsal istatistiklerinde “3” rakamının çoğunlukla, ikramiyeyi en çok kazananların biletinde olduğu gözlendi. Son 15 yıllık dönemde büyük ikramiye çıkan biletlerin üzerindeki rakamlar incelendiğinde “3” rakamının 18 kez şans küresinden çıktığı belirlendi. “3”ü izleyen “6” ve “7” rakamları 13’er kez çıkarak en şanslı 2. rakam olurken, “5” rakamı 11 kez, “1”, “2” ve “9” rakamları ise 10’ar kez büyük ikramiye kazanan biletleri belirledi. Milli Piyango’nun Yılbaşı çekilişlerinin en “talihsiz” rakamı ise ‘0’ oldu. Son 15 yılda büyük ikramiye isabet eden Milli Piyango biletlerinin sadece 5’inde “0” rakamı yer aldı.

Size tavsiyemiz; 3, 5, 6, 7, 1, 2 ve 9 rakamları bulunan biletleri tercih etmeniz. İyi şanslar, mutlu yıllar…

MİLLİ PİYANGOCU NİMET ABLA KİMDİR?

Nimet Abla yani Melek Nimet Özden 1899 da İstanbul da doğdu ve 28 Temmuz 1978’de yaşamını yitirdi. Bir milli piyango satıcısı olan Nimet Abla, 1928 yılında eşinin Eminönü’ndeki dükkânında (o günlerdeki adıyla Türk Tayyare Cemiyeti) Millî Piyango biletleri satmaya başlamasıyla kendisinin de ünlü olma yolundaki yaşamı başlamış oldu. Tanıtım amacıyla halka dağıtılan biletlerin parasını toplayamayınca aile iflasın eşiğine geliyor ama “Nimet Abla”nın girişimiyle aile iflastan son anda kurtuluyor. Nimet Özden, Türk Tayyare Cemiyeti’nden bayiilik alıyor ve 1931 yılında sattığı bir bilete büyük yılbaşı ikramiyesi olan yüzbin lira çıkması ve basının bu durumu fotoğraf ve röportajlarla kamuoyuna sunması, Nimet Abla gişesinin ününü arttırmaya yetiyor. 1938’de Eminönü’deki istimlak çalışmaları nedeniyle şimdiki yerine taşınan bilet gişesi, giderek Türkiye çapında tanınmaya başlayan ünlü bir gişe oluyor. Reklama önem veren Nimet Abla, bilet alanlara kazandırdığı paralar için gazetelere ilan verdi.(Rıdvan Turşak / İHA)

Melek Nimet Özden, Milli Piyango idaresi üzerinde etkin bir öneme sahip olmuş. Nimet Abla gişesinin bugün merkez dışında iki de şubesi bulunuyor.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÇIKAN ESKİ BİLETLERİN ÖRNEKLERİ

RIDVAN TURŞAK