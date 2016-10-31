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31 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor.

31 Ekim 2016 yurtta hava durumu

31 Ekim 2016 08:04

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Siirt, Bitlis, Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli, Muş, Van, Hakkari, Ağrı, Batman çevreleri, Mardin ile Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Trabzon ve Rize geneli, Artvin'in kıyı, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece azalacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette öğle saatlerinden itibaren, Kuzey Ege'de kuzey, Doğu Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren Güney Ege, Batı Akdeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya ve Ege kıyılarında Kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yağmur ve yer yer sağanak yağışlı 17
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı 14
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı 10
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18 

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmur


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