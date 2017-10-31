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31 Ekim 2017 yurtta hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ordu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Elazığ'ın doğusu ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

31 Ekim 2017 yurtta hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

31 Ekim 2017 08:12

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksekleri ile Kastamonu ve Karabük'ün yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Diyarbakır ve Elazığ'ın doğusu, Batman ve Şırnak'ın kuzeyi, Ağrı'nın güneyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (görüş mesafesinde azalma, baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Diyarbakır ve Elazığ'ın doğusu, Batman ve Şırnak'ın kuzeyi, Ağrı'nın güneyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Karabük ve Kastamonu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurluı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ORDU °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile Elazığ'ın doğusu ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Elazığ'ın doğusu, Şırnak'ın kuzeyi, Ağrı'nın güneyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 16°C
Çok bulutlu, zamanla doğu kesimleri yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C
Çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

IĞDIR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C
Çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Batman'ın kuzeyi ile Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SIIRT °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Etiketler: 31 Ekim 2017, 31 Ekim 2017 yurtta hava durumu, bartın, elazığ, Hatay, İstanbul, kahramanmaraş, Karabük, kastamonu, ordu, osmaniye, yurtta hava durumu, Zonguldak

 

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