Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar F.K.(31) ile T.Y.(30) ve avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanık F.K. mahkemede sorgu ve savunmasında "Benim uyuşturuculardan haberim yoktu. Aracı Malatya'dan kiraladım. İstanbul'a 15 günlüğüne ziyarete giderken, yolda T.Y.'yi aldım. Kiraladığımda aracın arkasına hiç bakmadım. T.Y.'yi hiç tanımam, Ben Van Emniyeti'nde kayıtlı muhbirim. Aracın arkasındaki uyuşturuculardan haberim olsa bunu emniyet yetkilileri ile paylaşırdım. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Diğer tutuklu sanık T.Y. ise "Konu ile hiçbir alakam yok. Ben suçsuzum, diyecek hiçbir şeyim yok, size bırakıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıkların suçunu sabit görerek, sanıklar F.K. ile T.Y.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya nakletme' suçundan 12'şer yıl hapis, 10'ar bin TL adli para cezası verdi.

OLAY

18 Haziran2016'da Kayseri Malatya kara yolu uygulama noktasında emniyet güçlerinin bir araçta narkotik köpeği 'Sedef' ile yaptığı aramada 31 kilogram esrar ele geçirildi. Aracı kullanana F.K. ile yanında bulunan T.Y. hakkında işlem yapıldıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandılar.

Şeref Kahraman

KAYSERİ