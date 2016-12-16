Türkiye İş Bankası desteğiyle hazırlanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Kasım 2016 sonuçları açıklandı. Endeks, Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirilen ve kentsel dönüşüm kapsamında sayıları hızla artan markalı konut projelerinin yanı sıra İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakaları’ndaki yeni konut projelerini de mercek altına almaya devam ediyor.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.35 oranında artış oldu. Artış oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.89 oranında gerçekleşti.

Kasım ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 34’ü bitmiş, yüzde 66’sı ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranlarına göre Kasım ayı sonuçları şöyle gerçekleşti: Peşinat kullanım oranı yüzde 24, banka kredisi kullanım oranı yüzde 15 ve senet kullanım oranı yüzde 61.

Endeks, markalı konut projelerinde hangi konut tiplerinin değişim oranlarını da gözler önüne seriyor. Hem bir önceki ay hem de 2015 yılının aynı ayına göre konut tiplerindeki değişimlere bakıldığında 3+1 tipteki konutların öne çıktığı gözlemleniyor. Arz-talep dengesi açısından bakıldığında da 3+1 dairelerin daha çok tercih edildiği, 3+1 daireleri akıllı emlak yatırımı yapmak isteyenlerin ağırlıklı olarak ilgi gösterdiği 1+1 tipteki dairelerin takip ettiği görülüyor.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre bu yıl Kasım ayında bir önceki aya göre konut tiplerindeki artış oranları şöyle:

1+1 daireler: Yüzde 0.47

2+1 daireler: Yüzde 0.12

3+1 daireler: Yüzde 0.58

4+1 daireler: Yüzde 0.27

Endekse göre 2015 yılının Kasım ayına göre ise bir yılda gerçekleşen oranlar şöyle sıralanıyor:

1+1 daireler: Yüzde 5.15

2+1 daireler: Yüzde 1.22

3+1 daireler: Yüzde 5.53

4+1 daireler: Yüzde 0.74

Konut tipine göre değişim tablosu

Yabancı yatırımcının tercihi 1+1 daireler

Kasım ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 14’lük kısmının alıcısı yabancı yatırımcılar oldu. Yabancı yatırımcılar ise konut tipine göre tercih noktasında ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki dairelere ilgi gösterdi. Konut tiplerine göre yabancıların en az ilgi gösterdikleri ise 4+1 daireler.

Kaynak: https://www.zingat.com/