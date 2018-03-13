31. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Çırağan Sarayı’nda gerçekleşiyor

Türkiyenin en uzun soluklu uluslararası organizasyonlarından olan Tüketici Zirvesi’nin 31incisi yarın Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye ve dünyada tüketicinin korunması ve bilinçlenmesi için çalışmalarını sürdüren LobIn Turkey tarafından gerçekleştirilen Tüketici Zirvesi’nde bu yılın teması “Kişisel Bilgi ve Yapay Zeka“ olacak.

3 ayrı oturum olarak planlanan Tüketici Zirvesi’ne marka temsilcileri konuşmacı olarak katılırken bu yılın öne çıkan ürün ve hizmetleri de Çırağan Sarayı’nda yarın akşam düzenlenecek törenle sahiplerine ulaşacak.

31. Uluslararası Tüketici Zirvesi

14 Mart 2018

13:30-14:00 Kayıt

14:00-14:30 Açılış konuşmaları



Fahri Ustaoğlu - Lobin İnternational Başkanı

Prof. Dr. Uğur Özgöker - Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü

Orhan Öztürk - Merkez Valisi

Av. Yılmaz Tunç - Ak Parti Bartın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Grup Yönetim Kurulu Üyesi



14:30-16:00 Kahve Molası

1.OTURUM - Teknoloji ve Refah

Moderatör: Dr. Necip Uludağ- Alfa Investment UK - Partner

Ertan Özyiğit - Uluslararası Stratejik İletişim Ajansı (USIA) Başkanı

Tunç Berkman - Vestel Genel Müdürü Yardımcısı

Ergün Diler - A haber Yaz-Boz Programı Yapımcısı

Nuh Albayrak - Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Nihat Kırmızı - Doğa Sigorta CEO’su

Metin Okur - sefamerve.com CEO’su

Aytaç Biter - Toshiba CEO’su

Emre Ekmekçi - Doğan Holding Başkan Yardımcısı





16:00-16:15 Kahve Molası



2.OTURUM - Kişisel Bilgi Güvenliği

Moderatör: Musa Karademir - AB Danışmanı

Dr. Ferkan Çelik - Universal Ar-Ge ve Inovasyon A.Ş. Kurucu Ortak

Mehmet Nuri Kaynar - BESAM Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Nuray Terzi - Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

Zühre Bozçelik - Doğa Koleji Butik Anaokulları Kurucu Temsilcisi

Mehmet Akkol - Delphi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Ferhat Bozçelik - DMW Diplomatlar Birliği Başkanı



17:15-17:30 Kahve Molası



3.OTURUM - Teknoloji ve Yapay Zeka

Moderatör: Semra Aydın Avşar - İstanbul Kadın Akademisi Platformu Başkanı

Orhan Öztürk – Merkez Vali

Kağan Gümüş - G4S Türkiye Ülke Müdürü

Mehmet Sırrı Arvas - Alternatif Sosyal Politikalar Derneği Başkanı

Kerem Gök - Yazar

Zuhal Mansfield - DEİK Avustralya Mısır ve Afrika İş konseyi Başkanı

Nihat Şen - Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı

Ahmet Özal - İş Adamı ve Siyasetçi