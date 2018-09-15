31 yer 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaya devam etmektedir. 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince 14.08.2018 tarihli ve 30 sayılı Cumhurbaşkanlığımız kararı kapsamında 1 Temmuz 2019 tarihine kadar 31 bölgede 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' kararı alınmıştır” denildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin ise merkezde Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Kutu, Tapan Tepe, Karameşe Tepe, Vezgürtepe, Ovacık ilçesinde Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbektaşı, Yarpuzlu Mahallesi, Ali Sırtı Geçidi, Dalav Yaylası, Karagöl Yaylası, Kurugöl Yaylası, Bastır Yaylası, Kurt Yaylası, Çeşme Yayla, Yel Yaylası, Ganekastik, Çığırlı Yaylası, Karadere, Aslıca köyü bölgesi, Nazımiye ilçesinde Tavuklu-Doğantaş, Dokuzkaya, Pülümür ilçesinde Yoncalık Yaylası, Sarıgül Yaylası ve Hozat ilçesinde Kinzir Ormanları olduğu belirtildi.