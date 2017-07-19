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314 girişimci adayı sertifikalarını aldı

Battalgazi Belediyesi, İŞ-KUR İl Müdürlüğü ve KOSGEB Malatya Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursunu başarı ile tamamlayan 314 girişimci adayına sertifikaları verildi.

314 girişimci adayı sertifikalarını aldı

19 Temmuz 2017 17:23

Battalgazi Belediyesi, İŞ-KUR İl Müdürlüğü ve KOSGEB Malatya Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu’nu başarı ile tamamlayanlar için sertifika töreni düzenlendi.
Sertifika törenine, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İŞ-KUR İl Müdürü Vahap Toman, KOSGEB Malatya Hizmet Merkezi Müdürü Murat Seki ve girişimci adayları katıldı.

Sertifika töreninde ilk olarak konuşan İŞ-KUR İl Müdürü Vahap Toman, devletin vermiş olduğu imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Verilen desteklerle şu ana kadar en az 2 binin üzerinde girişimcilik eğitimi vererek 2 bin insanımızı kazanmış bulunmaktayız. Bizim gayretimiz insana fayda sağlamaktır. Devletin vermiş olduğu bu imkanları halkımızın ve toplumuzun yararına iyi bir şekilde kullanmaktır” ifadelerini kullandı.

Sözlerine Başkan Gürkan’a teşekkür ederek başlayan KOSGEB Malatya Hizmet Merkezi Müdürü Murat Seki ise, “İŞ-KUR Müdürümüz de sağ olsunlar bu projenin finansmanını sağlanmasında ve sizlere ulaşmasında çok büyük emekler sarf etmekte. Biz de bu iki kurum içerisinde üçüncü kurum olarak bu protokolün gerçekleştirilmesinde ve daha sonrada sizin hayallerinizin gerçekleştirilmesi noktasında, iş hayatında girişimcilik başlaması noktasında da destek veren konumdayız. Biz Battalgazi Belediyemiz de bu güne kadar 1400 kişiye uygulama girişimcilik eğitimi verdik” diyerek, girişimcilere farklı iş kollarında iş kurmaları önerisinde bulundu. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, iş kuracak olan girişimci adaylarına nasihat ederek, "Biz yaptığımız işi severek, isteyerek, içtenlikle ve bizzat gönülden yapmamız lazım. Eğer siz gönülden isteyerek, severek yapmazsanız o işten lezzet alamazsınız. Dolayısıyla siz geleceğiniz yeri hak ederek gelme olgusunu kendinize kabullendireceksiniz. Nefsinize kabullendireceksiniz. Olumsuz örneklerle kendimizi kısıtlandıracağımıza olumlu örneklerle azimlendirmemiz lazım. Hangi işi yaparsanız yapın severek ve isteyerek yapmanız gerektiğini söylüyorum. Ben bu vesile ile kendi işini kuracak olan girişimci adaylarına başarılar diliyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından 314 girişimci adayına sertifikaları Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İŞ-KUR İl Müdürü Vahap Toman ve KOSGEB Malatya Hizmet Merkezi Müdürü Murat Seki tarafından verildi. 


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