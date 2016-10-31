Bilecik'e 30 kilometre uzaklıkta olan merkez Bahçecik Köyü Muhtarlığı görevini art arda 32 sene yapan Recep Gündüz, her seçimde köyde karşısına çıkan rakiplerine fark atarak muhtar seçiliyor. Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı ve 90 seçmenin bulunduğu Bahçecik Köyünde 32 senedir muhtarlık Yapan Recep Gündüz, muhtarlık işinin gönül işi olduğunu söyledi. 41 yaşında köyde muhtar seçildiği anlatan Gündüz, “Üst üste tam 32 sene oldu. 2019 yılına kadarda bu köyde muhtarlık yapacağım. Ben bu köye muhtar olduğumda 41 yaşında biriydim. Aradan yıllar geçti. Bilecik civarında 39 yıl muhtarlık yapan Çavuşköy Muhtarı Ahmet Türkan ile bana, geçtiğimiz gün Muhtarlar Günü’nde sayın valimiz ve belediye başkan vekilimiz onurlandırarak plaket verdiler. İkimizde 30 yılı aşkındır bu görevi yapıyoruz. Allah sağlık verdikçe yapmaya devam edeceğiz.

“Birçok hizmet yaptık”

Muhtarlık süresince köye yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Recep Gündüz, “Köyümüze daha yeni sulama göleti yapıldı. 1995 yılında bir cami, 2 tane 500 tonluk sulama havuzu, köyün içine sıcak asfalt gibi birçok şeyi devlet köyümüze getirdi. Bizlerin yardım ve katkılarıyla köyümüze yapıldı. Köyümüzde fazla genç kesim yok. Zaten bizim köyümüzün diğer bir özelliği Karakeçili Yörüklerinden oluşmasıdır. II. Abdülhamit Han tarafından 1882 yılında Bahçecik köyü halkından olan Karakeçili Yörük Beyi Hacı Kara Ali oğlu Hacı Mehmet Bey'e gönderilen Beylik Sancağı şuan Söğüt Müzesinde sergileniyor. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde köyümüz önemi büyüktür” dedi.

Cem Kaan Toka