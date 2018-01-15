32 yerinden bıçaklanarak öldürülen genç kızın katil zanlısı yakalandı

İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Hisar Sokak’ta 1 Mart 2017 tarihinde boş arazide vücudunun bazı yerlerinde 32 adet kesici-delici alet yarası olan G.A. (18) isimli genç kızın cesedinin bulunması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce genç kızı öldürmekle tehdit ettiği belirtilen erkek kardeşi S.A. tutuklandıktan 3 ay sonra serbest bırakıldı.

Van Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul olayın çözülmesi amacıyla çalışmalarına devam etti. Yapılan koordineli çalışmalar neticesinde öldürülen genç kızın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen A.B. isimli şahıs ile birlikte 12 Ocak 2018 tarihinde Van ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, cinayetin unutulacağını düşünmüş

Gözaltına alınan A.B.'nin ilk ifadesinde, ölmüş annesine sinkaflı sözler söylemesi üzerine sinirlenerek üzerinde bulunan bıçak ile genç kızı bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Olaydan sonra bir pide fırınında çalışarak hayatına devam eden A.B., cinayetin unutulacağını düşündüğünü söyledi.

Gözaltına alınan A.B. ve kendisine yardım ettiği belirtilen H.Ş., K.Ş. ve H.U. isimli şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi.

Yılmaz Sönmez

