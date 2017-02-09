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328 bor taşeron işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi sonuçlandı

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanı Abdullah Yeşilyurt, Emet Bor İşletmesinde çalışan 328 taşeron işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin sonuçlandığını açıkladı.

328 bor taşeron işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi sonuçlandı

09 Şubat 2017 11:54

Başkan Abdullah Yeşilyurt, sendika ile Hisarcık ve Emet’teki Triyaj işçilerinin işveren firması olan Çalışkan Kardeşler firmasının yetkilendirdiği Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine Yüksek Hakem Heyetinin devreye girmesiyle Toplu İş Sözleşmesi sonuçlandığını belirtti. Yeşilyurt, "328 taşeron işçiyi kapsayan ve 15 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi 31 Aralık 2017 tarihinde sona erecektir. Üyelerimizin sözleşmeden doğan ücret farkları, yürürlülük tarihi olan 15 Mayıs 2016 tarihinden sözleşmenin uygulamaya koyulduğu tarih arasında hesaplanacak ve her bir üyemize buna göre fark ödemesi yapılacaktır. Yapılan Toplu İş Sözleşmesiyle taşeron işçilerimizin maaşlarında yaklaşık yüzde 9 oranında iyileşme olacaktır. Sendikamız farkların kısa sürede ödenmesi konusunda çalışma yapmaktadır Yeni toplu iş sözleşmesinin taşeron işçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GEREĞİ TAŞERON İŞÇİLERE YAPILACAK SOSYAL YARDIMLAR
Sendika üyesi işçilere 3 çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için 25 TL çocuk yardımı, işveren fiilen çalıştıkları her gün için işçilere bir öğün yemek, yemek verilmediği takdirde günlük 5 TL tutarında yemek bedeli ödeyecek. İşçilere her ay 30 TL yakacak yardımı, şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalıştıkları her gün için 2 TL direksiyon primi verilecek. Her bir çocuk için yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere Öğrenim Yardımı; ilkokul öğrencileri için 100 TL, ortaokul için 110 TL, lise ve dengi okullar için 120 TL, yüksekokul ve üniversite için 140 TL öğrenim yardımı yapılacak. İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarından 1 hafta önce 75 TL bayram ikramiyesi verilecek. 

Etiketler: Bor, taşeron


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