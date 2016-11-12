Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 81’inci gününde Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından, havadan ve karadan sağlanan ateş desteği ile Şadır ve Tileli meskun mahallerinde büyük ölçüde kontrol sağlandığı, tam kontrol sağlanmasına yönelik mayın/EYP temizliği faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda; 5 Muhalifin şehit olduğu, 18 Muhalifin yaralandığı, destek sağlayan unsurlarında ise zayiat ve hasar meydana gelmediği kaydedilerek, 5 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 189 meskun mahalde (yaklaşık bin 530 kilometrekare) kontrol sağlandığı belirtildi.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 73 DEAŞ ve 2 PKK / PYD hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ TÖ ve PKK/PYD TÖ mensubu teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Salva batısında tespit edilen hedeflere hava harekatı icra edilip, DEAŞ unsurlarının savunma mevzii olarak kullandığı 2 bina ve 2 komuta kontrol merkezi ve 1 aracın imha edildiği belirtilerek harekatın neticesinde 18 DEAŞ’li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Koalisyon güçleri tarafından ise Salva’da 5 ve Şuvayhat Şadır bölgelerinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen 6 hava harekatı sonucu 10 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği, DEAŞ mensuplarınca kullanılan 3 bina, 1 silahlı araç ve 1 Doçka silahının imha edildiği belirtildi.

DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 11 EYP kontrollü olarak imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 506 EYP’nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edildiği kaydedilerek, "Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" ifadesi kullanıldı.

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan ’FIRAT Kalkanı Harekatı’ ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.