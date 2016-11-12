Diğer
Kategoriler

33 DEAŞ’lı terörist öldürüldü

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından gerçekleştirilen hava harekatında 18 DEAŞ’lı terörist, Koalisyon güçlerince gerçekleştirilen hava harekatında da 10 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi. Gün içinde, muhaliflerle teröristler arasındaki çatışmalarda da 5 terörist öldürüldü.

33 DEAŞlı terörist öldürüldü

12 Kasım 2016 09:13

 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 81’inci gününde Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından, havadan ve karadan sağlanan ateş desteği ile Şadır ve Tileli meskun mahallerinde büyük ölçüde kontrol sağlandığı, tam kontrol sağlanmasına yönelik mayın/EYP temizliği faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda; 5 Muhalifin şehit olduğu, 18 Muhalifin yaralandığı, destek sağlayan unsurlarında ise zayiat ve hasar meydana gelmediği kaydedilerek, 5 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 189 meskun mahalde (yaklaşık bin 530 kilometrekare) kontrol sağlandığı belirtildi.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 73 DEAŞ ve 2 PKK / PYD hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ TÖ ve PKK/PYD TÖ mensubu teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Salva batısında tespit edilen hedeflere hava harekatı icra edilip, DEAŞ unsurlarının savunma mevzii olarak kullandığı 2 bina ve 2 komuta kontrol merkezi ve 1 aracın imha edildiği belirtilerek harekatın neticesinde 18 DEAŞ’li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Koalisyon güçleri tarafından ise Salva’da 5 ve Şuvayhat Şadır bölgelerinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen 6 hava harekatı sonucu 10 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği, DEAŞ mensuplarınca kullanılan 3 bina, 1 silahlı araç ve 1 Doçka silahının imha edildiği belirtildi.

DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 11 EYP kontrollü olarak imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 506 EYP’nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edildiği kaydedilerek, "Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" ifadesi kullanıldı.

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan ’FIRAT Kalkanı Harekatı’ ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Etiketler: DEAŞ, ÖSO


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!