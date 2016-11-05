Olay, Pendik Esenyalı Mahallesi’nde 25 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Fethullah Özyağcı, borç meselesi yüzünden bir kahvehanede E.Y. ve K.Ö. ile buluştu. Kahvehanedeki buluşmadan sonra haber alınamayan Özyağcı, bir dere kenarında çuval içerisinde ölü bulundu. Özyağcı'nın 33 yerinden bıçaklandığı tespit edildi. Olaydan sonra K.Ö. isimli şahıs, cinayeti kendisinin işlediğini söyleyerek polise teslim oldu.

Fethullah Özyağcı'nın katiliyle kahvehanedeki buluşması ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Fethullah Özyağcı'nın cinayetten birkaç gün önce cinayeti işlediğini itiraf den K.Ö. ile bir kahvehanede aynı masada oturdukları görülüyor. Fethullah Özyağcı'nın kahvehanede E.Y. ve K.Ö. ile tartıştığı görülüyor. Daha sonra E.Y.’nin K.Ö.’ye tokat attığı görülüyor. İkilinin kavga ettiğini gören Fethullah Özyağcı, şahısları ayırmaya çalışıyor.

“Kardeşimi hunharca katletmişler”

Fethullah Özyağcı’nın ağabeyi Kemal Özyağcı, “Zanlı yakalandı. Kardeşimi hunharca katletmişler. Çuvalın içine koymuşlar. Gecekondunun kömürlüğüne koymuşlar. Ondan sonra da tekrar dışarı çıkarmışlar, köşe başına koymuşlar. Buradaki komşular da emniyete ihbar ediyor hareketlilik var diye. Sonra memurlar geliyor. Kardeşimin E. Y.’den alacağı varmış. Gel ben paranı vereyim demiş. Kardeşim yanına gitmiş. Benim de K.Ö.’den alacığım var. Kardeşim de ondan alacağın beni ne ilgilendirir demiş. E.Y. kardeşime güvenerek tokat atmış. Kardeşim de araya girmiş. 2-3 gün sonra paranı öderim demiş. 3-4 gün sonra tekrar kahveye gitmişler. Kahvede otururken çay istemişler. Çay içmeden bir telefon geliyor, gidiyorlar. Ondan sonra kardeşime diyor ki gel sana evde vereyim onun parasını demiş. Ondan sonra arabaya binmişler beraber, bir daha da haber alamadık” şeklinde konuştu.

Mustafa Biçer



