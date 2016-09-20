1983 yılında İzmir’in Şirinyer ilçesinde askerlik yapan 45 kişi birbirlerine telefonla ulaşarak 33 yıl sonra 15 Temmuz darbe girişiminde darbeci generali vurarak şehit olan Ömer Halisdemir’in Çukurkuyu beldesindeki mezarı başında buluştu

Asker arkadaşları aynı zamanda o zamanki komutanları Teğmen Mecdi Seyfi Seyfettin’in de bulunduğu ziyarette duygu dolu anlar yaşadı. Asker arkadaşları Şehit Ömer Halisdemir için dua ettikten sonra beldeden ayrıldı. 33 yıl sonra Ömer Halisdemir’in mezarı başında buluşan 45 kişi bundan sonra her yıl buluşmayı kararlaştırdıklarını, önümüzdeki yıl ise Çanakkale’de toplanacaklarını söyledi.