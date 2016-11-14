Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesinin değişik mahallelerinde 34 ayrı evden hırsızlık yapan M.A.Ç. (39) Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. M.A.Ç.’nin hırsızlık yapacağı evin etrafında önce keşif yaptığı, güvenlik kamerası olup olmadığını ve evde kimsenin olmadığını tespit ettikten sonra plastik pencereleri tornavida ile açarak içeri girdiği öğrenildi. Girdiği evlerden elektronik, ziynet eşyası gibi parasal değeri olan eşyaları çalan ve son 3 yıl içerisinde arkasında hiçbir iz bırakmayan M.A.Ç., polis tarafından şüphe üzerine takibe alındı. Polis ekipleri yaptıkları takip sonrası ilçede son 3 yıldır birçok eve giren kişinin Alaplı ilçesinde ikamet eden M.A.Ç. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs, ifadesinde yaptıklarını tek tek polise anlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.Ç.’nin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Vedat Kılıç