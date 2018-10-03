34. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Anadolu Efes oldu!

Anadolu Efes - Fenerbahçe'yi mağlup ederek 11. kez kupayı müzesine götürdü. Mücadele sonrası Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi. Maçın en değerli oyuncusu Doğuş Balbay seçildi.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Fenerbahçe: Tırpancı, Melli 2, Hersek, Mahmutoğlu 1, Kalinic 5, Sloukasx 24, Arna, Guler 3, Muhammed 2, Düverioğlu 10, Datome 7, Lauvergne 8

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Anadolu Efes: Beaubois 6, Saybir, Balbay 13, Birsen 2, Batuk, Bitim, Şanlı 3, Moerman 13, Tuncer 2, Micic 8, Dunston 7, Simon 11

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 15-17 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 30-28 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 36-44 (Anadolu Efes lehine)

Yağmur Yıldız - Cem Geçim - Seyid Fatih Poyraz

