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34 DEAŞ’lı terörist öldürüldü

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşanan çatışmalarda 34 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilirken, 3 muhalif yaralandı.

34 DEAŞlı terörist öldürüldü

01 Ocak 2017 10:07

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülüyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada harekatın 131. günündeki gelişmeler şu şekilde açıklandı:
“Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 166 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak terörist unsurlar üzerinde sürekli bir baskı sağlanmış, Özel Görev Kuvvet Gruplarının harekât alanındaki faaliyetleri kolaylaştırılmış, DEAŞ TÖ mensuplarınca kullanılan bazı hedefler de imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Shamaviyah’da bulunan 17 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda barınma, savunma ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 17 bina imha edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 3 muhalif yaralanmış, 34 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 1 mayın ve 23 EYP imha edilmiş, harekâtın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 579 EYP ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.” 

Derya Yetim
 


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