35. Ford Otosan Rallisi, AVM'de start aldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir AVM, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 290 kilometrelik son yarışı olan 35. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nin başlangıç sahnesine ev sahipliği yaptı. AVM’de başlayan yarış öncesi alışverişe gelen vatandaşlar, yarışa katılacak araçları meraklı gözlerle inceledi. Rallinin başlangıcını ise AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü Derneği (KOSDER) Başkanı Ceyhun Yalçın ile Ford Otosan yöneticileri birlikte yaptı.

Ford Otosan ana sponsorluğunda gerçekleştirilen rallide Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde, 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerine açık Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile amatör sürücülere yönelik Renç Koçibey Ralli Kupası'na da puan verilecek. Pilotlar, toplam 96,30 kilometresi özel etap olmak üzere 290 kilometrelik yolda zamanla yarışacak. Ralli çok sayıda zorlu etabın arından yarın 15.00'te başlangıç aldığı AVM’de ödül töreniyle son bulacak.

Cihan Atik-Uğur Konuk

