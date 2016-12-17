Kayseri’de çarşı iznine giden askerleri taşıyan otobüse bomba yüklü araçla gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Piyade Çavuş Fehmi Barçın’ın İstanbul Bayrampaşa’daki baba evine ulaşırken Şehidin Babası Bahri Barçın ve Annesi Ayşe Barçın, acılı haberi aldıktan sonra Kayseri’ye hareket etti. Haberinin duyulmasının ardından Barçın’ın yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti. Barçın’n evinin olduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Barçın’ın komşuları da şehit haberi üzerine evlerinin camlarını Türk bayrakları ile donattı.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından şehidin olduğu sokağa taziye çadırı kurulurken, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner burada Şehidin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Taziye çadırında kısa bir açıklama yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Kayseri’de şehit olan yavrularımızın içerisinde bir tane de Bayrampaşa’da Fehmi Barçın isimli yavrumuz şehit oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Bayrampaşa’nın şehitleri tabiî ki bitmez. Ülkemizin şehitleri bitmez. Vatan sağolsun. Bayrak için, ülke için, bu şehadet şerbetlerini içen bu yavrularımızın mekanları cennettir. Çünkü onlar ölmediler. Bayrampaşa da halkımızla birlikte dimdik ayakta duruyoruz. Teröristleri lanet ile anıyoruz“ dedi.

“DÖNÜŞÜM GÜZEL VE MUTLULUK OLACAK" DEMİŞTİ

Askere gitmeden önce nişanlısı ile birlikte fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Şehit Piyade Çavuş Fehmi Barçın mesajında şu notu düşmüştü; "Gidişim güzel ve hüzünlüydü ama dönüşüm güzel ve senin sayende mutluluk olacak, seni çok seviyorum her şeyim"

Şehit piyade çavuştan geriye ailesi, nişanlısı ve arkadaşlarıyla uğurlama töreni ile birliğinde mutlu günlerinde çekilmiş fotoğrafları ve sosyal medya sayfasında asker arkadaşı ile birlikte oyun oynarken o görüntüleri kaldı.

Barçın’ın cenazesinin yarın öğle namazı sonrası İstanbul’da toprağa verilmesi bekleniyor.