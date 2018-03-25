35 kaçak göçmen yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Ayvacık’ın Behramkale Köyü Kadırga Koyu sahiline operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler iki minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Kaçak göçmenler Ayvacık Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

İpek Güney