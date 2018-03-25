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35 kaçak göçmen yakalandı!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adasına geçiş yapmak isteyen 35 kaçak göçmen yakalandı.

35 kaçak göçmen yakalandı!

25 Mart 2018 13:28

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Ayvacık’ın Behramkale Köyü Kadırga Koyu sahiline operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler iki minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Kaçak göçmenler Ayvacık Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

İpek Güney

 

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