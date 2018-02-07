3,5 kilometrelik mağaraya girdiler

Sodos bu hafta muhteşemliğiyle göz dolduran, girişinin büyüklüğüyle ürküten Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Yazören Mağarasını inceledi. Somalı doğa sporcularının katıldığı farklı etkinlik büyük heyecana sebep olurken Dernek Başkanı Mustafa Alioğlu, "Mağara 3.5 kilometre olup ilk 600-700 metresi açık ve geniş çıkışı var. Güvenlik ve ekipman eksikliğinden dolayı mağaranın sonunu görmeyi başka sefere bıraktık. Bu rotada 42 kişilik bir ekiple gerçekleşti. Burada bulunan Yazören Mağarasının devasa girişi ve yarasaların inanılmaz güzelliğini keşfeden SODOS, tüm Soma halkını etkinliklerine katılmaya davet ediyor" dedi.

Yarasaların mağarada konuşlandığı yuvalarını gördüklerini vurgulayan Alioğlu, heyecan dolu bir gezi olduğuna dikkat çekti.

Yılmaz Sarıpınar

