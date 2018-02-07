Diğer
Kategoriler

3,5 kilometrelik mağaraya girdiler

Soma Doğa Sporları Derneği (SODOS) her hafta sonu gerek ilçe gerekse bölgede yaptığı etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Yazören Mağarasını inceleyen doğa tutkunları unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

3,5 kilometrelik mağaraya girdiler

07 Şubat 2018 12:16

Sodos bu hafta muhteşemliğiyle göz dolduran, girişinin büyüklüğüyle ürküten Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Yazören Mağarasını inceledi. Somalı doğa sporcularının katıldığı farklı etkinlik büyük heyecana sebep olurken Dernek Başkanı Mustafa Alioğlu, "Mağara 3.5 kilometre olup ilk 600-700 metresi açık ve geniş çıkışı var. Güvenlik ve ekipman eksikliğinden dolayı mağaranın sonunu görmeyi başka sefere bıraktık. Bu rotada 42 kişilik bir ekiple gerçekleşti. Burada bulunan Yazören Mağarasının devasa girişi ve yarasaların inanılmaz güzelliğini keşfeden SODOS, tüm Soma halkını etkinliklerine katılmaya davet ediyor" dedi. 

Yarasaların mağarada konuşlandığı yuvalarını gördüklerini vurgulayan Alioğlu, heyecan dolu bir gezi olduğuna dikkat çekti. 

Yılmaz Sarıpınar
 

Etiketler: mağara

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç