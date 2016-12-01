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35 öğrenci yolda mahsur kaldı

Bingöl’de taşımalı eğitim gören 35 öğrenci okul dönüşünde kardan dolayı kapanan köy yolunda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarılan öğrenciler, evlerine ulaştırıldı.

35 öğrenci yolda mahsur kaldı

01 Aralık 2016 14:13
35 öğrenci yolda mahsur kaldı - Tıkla İzle

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştığı Bingöl’de en büyük sıkıntı eğitimde yaşanıyor. Merkeze bağlı Dikme köyünde eğitim gören 35 öğrenci sabah saatlerinde evlerinden alınarak, şehir merkezindeki okullarına götürüldü. Okulların tatil olduğunun servis şoförlerine söylenmesi ile birlikte öğrenciler araçlardan inmeden tekrar dönüş yoluna geçti. Şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta evlerine gitmek üzere servislerle yola çıkan öğrenciler köy yolunda mahsur kaldı. Köy muhtarının 4 ayrı servis içinde 35 öğrencinin mahsur kaldığını kriz merkezine ihbar etmesi ile yola çıkan İl Özel İdaresi ekipleri yaklaşık 40 dakika sonra öğrencilere ulaştı. Zorlu bir çalışmanın ardından yolu açan İl Özel İdaresi ekipleri öğrencileri köylerine ulaştırmayı başardı. 

Kurumlarına gelen ihbar üzerine bölgeye geldiklerini belirten İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Erhan Kayaokay, “Bize gelen ihbar üzerine zaman kaybetmeden ekiplerimizle yola çıktık. Kapalı yolda 3 minibüs içerinde mahsur kalan 35 öğrencimize ulaştık. Yolu açtık çocuklarımızı ailelerine teslim ettik” dedi.
Okul dönüşünde köy yolunda mahsur kaldıklarını anlatan Doğan Yıldız ve Şeyma Karanfil adlı öğrenciler ise kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti. 


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