Türk havacılık tarihinin aydınlanmayı bekleyen bir meselesi olan Kayseri’de gömülü olduğu öne sürülen savaş uçakları, gitgide ortaya çıkmaya başlıyor. Focke-Wulf FW-190 tipi uçakların ABD’nin Marshall Planı dahilinde ortadan kaldırılıp toprağa gömüldüğü iddiası yıllardır gizemini koruyor. Amerikalı araştırmacı-yazar Stuart Kline, dönemin Hava İkmal ve Bakım Merkezi’nin komutanı ile akrabalığı olan Uluhan Hasdal’ın 1992 yılında bizzat kendisinin metal arama dedektörü ile gömülü uçakları tespit ettiğini belirtti. Stuart Kline, 35 adet Focke-Wulf FW-190 tipi uçağın gömülü olduğunu, bununla birlikte 2005 yılında Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığına konuyu taşıdığını ancak sonuç alamadığını ifade etti. Öte yandan Stuart Kline, NASA’da çalışan ilk Türk mühendis İsmail Akbay adına Havacılık ve Uzay Bilimleri müzesi kurmak istiyor.

“Uluhan Hasdal, 1992 yılında gömülen uçakları tespit etti”

1992’de Uluhan Hasdal’ın uçakların gömüldüğünü tespit ettiğini ifade eden araştırmacı yazar Stuart Kline, “Uluhan Hasdal, 1992 yılında Kayseri’de birtakım uçakların gömüldüğünü kendisi tespit etti dedektör cihazı ile. O zamanlar Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanı onun bir akrabasıydı. O subaydan izin alıp dedektör ile alana çıkıp tespit etti. O alanda o zamandan bu yana hiçbir değişiklik olmadı. Ayrıca Kayseri’de dağ depolar diye bir yer var. O depolar içerisinde farklı tip uçaklar ve parçalar da bulunuyor. 1998 yılında Vefa Bayrak, yazdığı bir makalede Kayseri’de bu uçakların gömüldüğüne dair bilgiler de aktardı. Yüzbaşı Pilot Tacettin Gökdeniz’in yazdığı makalede ise 1948 yazında Bursa’da konuşlandırılan 5. Tayyare Alayı’ndan 36 adet Focke-Wulf FW-190 uçağın kalktığını ve 35’inin kötü hava şartlarında Kayseri’ye ulaştıklarını belirtiyor” şeklinde konuştu.

Marshall Planı’nda uçakların yok edilmesi şartı koşuldu

ABD’nin Marshall Planı dahilinde Türk hükümetinden ellerindeki Alman yapımı uçakları yok etmelerini istediğini kaydeden Kline, “Marshall Planı var bilinen Komünizmin yayılmasına karşı önlem olarak çıkarılan. ABD’den ekonomik yardım altında gelen yüzlerce uçak, Türk hükümetine sunuldu. Pentegon’daki yetkililer de muhtemelen dediler ki, bu malzemeleri size hibe ediyoruz. Bir şartımız var, sizin hava kuvvetlerinde kullandığınız Alman menşeili Focke-Wulf FW-190 tipi uçakları yok edeceksiniz. O uçaklardan çok hasar gördüklerini dile getirmişler. O yok edilmesi istenen uçaklar müthiş uçaklardır aslına bakılırsa. 2005 yılında Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı’na konuyu ilettim. Ancak pek kulak asmadılar ben Türk değilim diye. Hem yazılı hem sözlü olarak subaylarla görüştüm” diye konuştu.

“Havacılık ve Uzay Bilimleri Müzesi kurmak istiyoruz”

Kline, "NASA’da çalışan ilk Türk mühendis olan İsmail Akbay adına Havacılık ve Uzay Bilimleri Müzesi kurmak istiyoruz. İstanbul’da Hisart adlı bir müze bulunuyor. Müze sahibi Nejat Çuhadaroğlu, Amerika’da bir müzayededen Alman av uçağı satın aldı. Türkiye’ye getirip restore etti. Şu anda müzede de bulunuyor. Kendisi bu uçağın lansmanını yaparken kendisine de Kayseri'deki gömülen uçaklarla ilgili konuyu ilettim. Kendisi Milli Savunma Bakanlığı ile gerekli yazışmaları başlattı” dedi.

Harun Basat

