Dolmabahçe Sarayı’nda 35 ülkeden 120 dini lider ve temsilcinin yer aldığı 9’uncu Avrasya İslam Şurası’nın açılışında, din istismarcısı örgütler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un da konuk olduğu şuranın açılışında konuşan inanç önderleri, ortak hedefe; FETÖ terör örgütü ile Suriye ve Irak’ta masumları katleden DAEŞ’i koydu.

Şehülislam Paşazade: "FETÖ, PKK ve onların menfur niyetleri Türkiye halkının iradesine çarptı"

Şuraya katılan Kafkas Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade, FETÖ örgütünün gerçekleştirdiği darbe kalkışmasına atıf yaparak, "15 Temmuz’da şehitler vermiş kardeş, Türkiye halkının kederini bölüşüyoruz" dedi. FETÖ ve PKK gibi örgütlerin, Türk toplumunun iradesine karşı gelmeye yönelik örgütler olduğunu savunan Paşazade, "Yıllardır Türkiye Devleti amansız terörün hedefindedir. Mukaddes değerdir ki; insan hayatına kast eden, şahsi menfaat namına vatanına, milletine, devletine hıyanet eden, devletçilik için tehlike yaratan element gibi zuhur etmiş FETÖ, PKK ve onların menfur niyetleri Türkiye devleti ve halkının iradesiyle layık olduğu cevabı aldı. Türkiye halkı bir daha sübut etti ki, onun vahdetini, vatan sevgisini top, tüfekle, tanklarla şaşırtmak mümkün değil. 15 Temmuz’da şehitler vermiş kardeş, Türkiye halkının kederini bölüşüyoruz. Azerbaycan halkı olarak, dehşetli gecenin azabını ve şerefini bizlerle bir yaşadık. Zaten her zaman olduğu gibi sevincimiz, kederimiz birdir. Yüce Allah şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa bahşetsin. Bu hıyanet olayının karşısının katiyetle alınmasını, sizin rehberliğinizle, bütün Türkiye halkının galibiyetiyle neticelendi" dedi.

Türkiye’nin bu sınavdan daha güçlü çıktığını kaydeden Kafkas Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade, "Bu tarihi zaferin şerefini yaşamaya hakkınız vardır" diyerek sözlerini noktaladı.

Ravil Gaynuddin: "Bu darbe girişiminin arkasında Ankara’yı da, Moskova’yı da zayıf kılmak isteyen düşman güçler var"

Tarihi şuraya Moskova’dan gelerek katılan Rusya Müslümanları İdare ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe kalkışmasının hedeflerine ilişkin, "Bu darbe girişimin arkasında Ankara’yı da, Moskova’yı da zayıf kılmak isteyen düşman güçler var" dedi. Türk milletinin 15 Temmuz’da verdiği mücadeleye vurgu yapan Gaynuddin, "Tüm dünya Türk milletinin inanılmaz ‘birlik’ ruhuna şahit oldu. Seçtiği lider ve demokrasiyi koruyan tüm millet, gerçek Türk ruhunu dünyaya gösterdi. Şahsınızda sadece Türkiye‘ye karşı değil, tüm İslam alemi ve Rusya’nın da geleceğine karşı yapılan hain kalkışmanın önüne geçtiği için, büyük Türk halkını tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Bu darbe girişimin arkasında Ankara’yı da Moskova’yı da zayıf kılmak isteyen düşman güçler var. Rabbimize dua ediyorum; Ankara’nın, İstanbul’un ve başka Türk şehirlerinin güzel, huzurlu sokakları bir daha tank görmesin. Tüm meseleler mecliste, demokrasi ve hukuk ile çözülsün, silah zoruyla değil. Darbe girişimi gecesi milyonlar Cumhurbaşkanlarına destek verdi. O gece Türk halkı size, Türk milletinin liderine gerçek sevgisini, desteğini gösterdi. 25 milyon Rusya Federasyonu Müslümanları adına size en can kalpten şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Tüm zorluklara rağmen sizler hikmetli bir karar aldınız. Allah’ın izniyle Rusya ile işbirliğini yeniden başlattınız. Rusya Müslümanları iki büyük ülke arasında her zaman köprü olmuştur" dedi.

Ümmetin kader diyebileceği sorunları

9. Avrasya İslam Şurası’nın önemli konukları arasında yer alan Bosna Hersek Reisü’l Uleması Hüseyin Kavazoviç, İslam dünyasının yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Kavazoviç, "Bugün Balkanlara, Kafkaslara, Orta Asya’ya baktığımızda, bu toplulukların bir araya gelemediğini görüyoruz. Avrasya İslam Şurası tam da bu noktada geleceğe yönelik bu ‘birlik’ misyonunu yerine getirmeye yönelik büyük bir sorumluluk altındadır. İslam Ümmetinin kader diyebileceğimiz yaşam mücadelesi, İslam’ın birliğini ve dirliğini sağlamak için üzerimize düşen görevler çok büyüktür. Burada İslam dünyasının sorunlarının çözümü için cesur kararlar alıp bunu hayata geçirmek zorundayız. Ben bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İslam dünyasını çatışmalı ortamdan tutmaya dönük, İslam coğrafyasında varolan krizlerden uzak tutmak için verdiği yoğun çabaları nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

Kosova İslam Birliği Başkanı: "Allah’a şükredin; Erdoğan gibi bir lideri size armağan ettiği için"

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava da, dini otoritelerin FETÖ örgütüne yönelik alması gereken tedbirler olabileceğini anlattı. Din adına yapılanların İslam dinine zarar verdiğini kaydeden Naim Ternavi, şunları söyledi:

"Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de din adına savaşlar yapılmaktadır. Müslümanlar birbirlerini din adına katledebilmektedir. Bazı sivil kesimler de dahil İslam dinini siyasallaştırıp, kendi ucuz emellerine alet etmektedir. Bu tür kesimler, birlikte yaşama kültürüne zarar vermektedir. IŞİD gibi Gülen cemaati gibi İslam dinine zarar veren bu tür zararlı paralel yapılardan korumak ve bu tür yapılara karşı savaşmak mecburiyetindeyiz. İnançlı kesimleri bu tür tuzaklardan uzak tutmak bizlere düşüyor. Dünya hiçbir zaman bugün ihtiyaç duyduğu kadar gerçek barış dini olan İslam’a ihtiyaç duymamıştır. Türkiye’nin 15 Temmuz’da yaşamış olduğu terör saldırısını ve bu tip paralel yapıların din adına hareket edip birçok insana, aileye, topluma zarar verdiği gibi, Türkiye’ye topyekün bir zarar gerçekleştirmiştir. Bu saldırı ile amaçları, demokratik bir şekilde devletin başına gelen hükümeti yıkmak, diğer tarafta Türkiye’de barışı, huzuru bozmak ve tamamen demokratik yapılara ve kurumlara karşı bir saldırı düzenlenmiştir."

FETÖ tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe kalkışmasının Türkiye’nin dünyadaki konumuna yönelik saldırı olduğunu da ifade eden Ternavi, "Tabii bu saldırılar, aynı zamanda Türkiye’yi dünya ile irtibatını koparmaya amaçlamıştır. Öncelikle biz şükrediyoruz Arnavut olarak; siz de Türkiye’de yaşayanlar olarak Allah’ın bir büyük nimeti, Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir lideri size armağan ettiği için. Ne mutlu size" dedi.

9'uncusu düzenlenen Avrasya İslam Şurası'na; Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Estonya, Gürcistan, Hırvatistan, Kazakistan, Karadağ, Kırgızistan, Kırım, Kosova, Litvanya, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Romanya, Rusya, Slovenya, Tacikistan, Ukrayna, Yunanistan, Hollanda, İsveç, İngiltere, Avusturya, İtalya, Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre, Mısır ve Hindistan'dan dini otorite, ulema ve temsilci katılıyor. Şurada, 35 Avrasya ve Balkan ülkelerinin yanı sıra Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelerin dini temsilcileri de yer alıyor. 14 Ekim Cuma günü sonuç bildirgesinin okunmasının ardından sona erecek şuranın ana başlığı “Avrasya'da İslam, Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek Perspektifi” olarak belirlendi. DAEŞ terör örgütünün de gündeme geleceği şuranın bir oturumunun başlığını ise “Küresel Bir Tehdit Olarak FETÖ Hareketinin Avrasya Yansımaları” oluşturuyor. Ayrıca 35 ülkeden 120 din adamına, Arapça, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan ve ana teması 'Dini İstismar Hareketi; FETÖ/PDY' adıyla, bu terör örgütünün iç yüzünü anlatan birer fikir kitapçığı dağıtıldı.

Şurada hazır bulunan inanç ve kanaat önderleri, FETÖ ve DAEŞ gibi dini kullanan örgütlere karşı alınması gerekenleri masaya yatırdı.

Sadık Kahraman

