35 yıl sonra köprüye kavuştular

AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Karaçay Islah Projesi kapsamında kısa süre önce yapımı tamamlanarak ulaşıma açılan Dereobası Köprüsünde incelemelerde bulundu.

Önal, ziyarette yaptığı açıklamada, yıllardır köylünün beklentisi olan köprüyü tamamlamanın mutluluğunun ve gururunun yaşandığını belirtti. Köprüde araçlar için gidiş geliş güzergahının olduğunu, yolu yayalarında rahatlıkla kullanabileceğini kaydeden Önal, şunları kaydetti: “Köylülerimizi 35 yılı aşkındır özellikle kış aylarından Karaçay Dere yatağındaki suların yükselmesiyle kent merkezine ulaşma noktasında büyük sıkıntılar çekiyorlardı. Dereobası köyümüze her gelmemizde vatandaşlarımızın en büyük talebi buraya bir köprü yapılmasıydı. Bizlerde, hükümetimize güvenerek köprü sözü vermiştik. Bu gün ülkemize yapılan her hizmette sayın Cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın büyük emekleri var. Kentimize çok güzel hizmetler gelmektedir. Hükümetimizin kentimize yaptığı hizmetlerin kamuoyuyla paylaşılması noktasında eksiğimiz olsa da bu hizmetler hız kesmeden devam etmektedir. Bu anlamda bizlerde milletvekili olarak elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Önemli olan halkımızın ihtiyaçlarını doğru olarak belirlemektir. Bilindiği gibi Dere obasında köylülerimiz kış ayları geldiğinde köprü ihtiyaçlarını tahta köprü yaparak gidermeye çalışıyor ve mağduriyet yaşıyorlardı. Geldiğimiz noktada yıllar sonra bu köprüyü köyümüze kazandırmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

Dereobası Köyü Muhtarı Davut Yaşar da, yıllardır özlemle bekledikleri köprünün yapılmasının köylüler arasında sevinçle karşılandığını aktardı.

Resul Özdil