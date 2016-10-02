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35 yıllık buz hokeyi tarihinde bir ilk: Zeytinburnu Avrupa Şampiyonu

Türkiye’yi Bulgaristan’daki Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonası’nda temsil eden Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Avrupa Grup Şampiyonu oldu. 35 yıllık Türkiye Buz Hokeyi tarihinde bir ilke imza atan Zeytinburnu Belediyesi, Avrupa Şampiyonu olan ilk Türk takımı oldu.

35 yıllık buz hokeyi tarihinde bir ilk: Zeytinburnu Avrupa Şampiyonu

02 Ekim 2016 11:51

Türkiye’yi, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonası’nda temsil eden Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Türkiye Buz Hokeyi tarihinde bir ilke imza attı. Internatıonal Ice Hockey Federatıon’un (IIHF) düzenlediği Avrupa Buz Hokeyi Şampiyon Kulüpler Kupası’nın ilk maçında ev sahibi Irbis Skate ile karşılaşan Zeytinburnu Belediyesi, Bulgar takımını kendi evinde 5-1 mağlup etmeyi başardı. İkinci maçta Sırp takımı Partizan Belgrade’yi 8-3 mağlup eden Zeytinburnu Belediyesi, rakiplerine açık ara fark atarak, toplam 6 puanla Avrupa Buz Hokeyi Grup Şampiyonu (IIHF Continental Cup) olmayı garantiledi. Kalan son maçınıbugün saat 13.00’da İsrail ekibi HC Bat Yam’a karşı oynayacak olan Zeytinburnu Belediyesi SK Buz Hokeyi Takımı, alacağı her türlü sonuçta Avrupa Grup Şampiyonluğu’nu ilan edecek.

Sokaklardan Şampiyonluğa
6 yıl önce “Doğaya Destek Sizden Buz Pateni Biletiniz Bizden” sloganıyla hikayesi başlayan Zeytinburnu Belediyesi SK Buz Hokeyi Takımı, geri dönüştürülebilir atıkları getiren vatandaşlara buz pistinde kayma fırsatının tanındığı sosyal sorumluk projesinde hayat buldu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın, “Sorunlu çocuklar için buz hokeyi takımı kuralım” fikriyle temelleri atılan takım, son iki yıldır üst üste Türkiye Buz Hokeyi Süper Lig Şampiyonu olmayı başardı.

Bulgaristan’da Kupa Zaferi
Avrupa Buz Hokeyi Şampiyon Kulüpler Kupası’nda (IIHF Continental Cup) aldıkları şampiyonluğu tüm Türkiye’ye ve Zeytinburnululara armağan eden Kulüp Başkanı Halit Albayrak, “Geçen sene de ülkemizi Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmiş ve Avrupa Grup ikincisi olmayı başarmıştık. Bu yıl da takım halinde şampiyonluğa kenetlenerek, geçmiş senelerdeki eksiklerimizi tamamlayıp rakiplerimizin karşısına öyle çıktık. Al bayrağımızı Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde dalgalandırmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Takım halinde, İspanya’daki 2. grup maçlarına kilitlendik. İnşallah İspanya’daki maçlarda da aynı performansı sergileyerek, Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olup, Türkiye’de bir ilke daha imza atarız. Bizden hiçbir desteğini esirgemeyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’a ve tüm Zeytinburnululara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hedefimiz, ne olursa olsun sahada performansımızın en iyisini sergileyip, Zeytinburnu’nu Avrupa’nın ve en iyisi yapmak.” dedi.
 

Etiketler: Zeytinburnu Avrupa Şampiyonu


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