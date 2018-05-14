350 gram Ramazan pidesi 1,5 TL’den satılacak

Ramazan ayına sayılı günler kala pide satış fiyatını açıklayan CarrefourSA, müşterilerinin talepleri doğrultusunda pide satış fiyatını 1,5 TL olarak belirlediklerini duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CarrefourSA Merter Mağaza Müdürü Şirin Çolakoğlu, şu ifadelerde bulundu:



“ Zeytinli, sütlü, kepekli, yumurtalı ve geleneksel olmak üzere beş çeşit Ramazan pidemiz var. Geleneksel Ramazan pidesini bu yıl 1,5 TL’ye satıyoruz. Fiyat politikamızı müşterilerimizin talepleri doğrultusunda belirledik. En büyük avantajımız ürünlerimizin kendi üretimimiz olmasıdır. Ramazan boyunca saatler diliminde sıcak satışlar yaparak müşterilerimize ürünlerimizi sunacağız. Hatırlatmak amacıyla pide satışlarımızı başlattık. Müşterilerimiz 350 gram olan pidemizin fiyatını güncel olarak 1,5 TL’den görebiliyor. Pide satışında belirlediğimiz fiyat şuan piyasaya göre çok uygun. Bununla birlikte yavaş yavaş talepler artmaya başladı. Ramazan boyunca talepler daha da artacaktır. Dolayısıyla Ramazan boyunca 2 bin, 2500 adet pide satmayı öngörüyoruz. Ramazan boyunca yaptığımız sıcak satış ile de birlikte müşterilerimiz tarafından olumlu tepkiler alıyoruz. Sıcak satışla fırınımızda kuyruk oluşuyor.”

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala Ramazan kolilerini de satışa sunduklarını ifade eden Çolakoğlu, “Klasik, süper, mega, lüks Ramazan adı altında dört çeşit Ramazan kolisi satıyoruz. Klasik koli giriş fiyatımız 29,9 TL’den, lüks kolimiz de 99,9 TL’den müşterilerimize sunmaya başladık. Bu kolileri daha çok hayırseverler ihtiyaç sahipleri için, şirketler ise çalışanları için satın alıyor. Müşterilerimiz tarafından bireysel olarak da alınıyor. Çünkü kolilerdeki ürünlerin reyonda raf fiyatına oranla yüzde 50’e varan bir avantajı mevcuttur. Bireyselin dışında firmalar ve hayırseverler 50 koli üzerinde sipariş verdiklerinde iskonto ve ücretsiz adrese teslim yapıyoruz. Klasik Ramazan ve lüks Ramazan kolisi geçen seneki fiyatlarıyla satışa sunuldu” şeklinde konuştu.