350 milyon liralık projelerin temeli atıldı

Bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için Aksaray’a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilk olarak Aksaray Valisi Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti. Bakan Eroğlu, ziyaretin ardından Aksaray Valilik Toplantı Salonunda bir basın açıklaması yaparak Aksaray’a yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Bakan Eroğlu yaptığı açıklamada, “Aksaray KOP bünyesinde. Sayın Cumhurbaşkanımız bu KOP projesini raflarda unutulmuş bir projeydi. Ben geldiğim zaman bu KOP Projesi varmış, nerede, raflarda. Tozlu raflardan bulduk çıkardık bu projeyi. Bu proje kapsamında çok hızlı adım atıyoruz. Allah nasip ederse 2019 yılı sonuna kadar bunu bitireceğiz. 16 Milyar 948 Milyon TL yatırım yapılacak” dedi.

Orman yangınlarına dikkat çeken Bakan Eroğlu, “Vatandaş piknik yapıyor, memleketine giderken sigara izmaritini yola atıyor. Kurumuş otlar bu izmarit ile birlikte alev alıyor. Birde anız yangınları var. Vatandaşı orman köylerinde çar çöp toplayın bunu yakıvereyim diyor ve yaktıktan sonra rüzgarla birlikte ormana giriyor. Bu konuda dikkat edilmesini önemle rica ediyorum. Yangın çıkması çok kolay ama söndürmesi var ya, keşke vatandaşlar yangın nasıl söndürülüyor bir gelip baksalar. Göğsünü siper ediyor arkadaşlarımız. Şehit olanlar bile var. Bu bakımdan vatandaşlardan istirham edeceğiz, ormanlar hepimizin. Bu yüzden ormanları koruyalım, dikkat edelim, bir duman gördüğümüzde Alo 177 hattımız var arasınlar. Ne kadar kısa sürede müdahale edersek o kadar isabetli olur. Ayrıca bizlerde her tarafa yönelik çok ileri bir teknoloji kurduk. Dünyanın en ileri teknolojisi bizde. Ben mesela havada giden yangın helikopterinin havadaki koordinatlarını, hızını, kim var, kaç dakikada nereden su alacak, kaç sefer yaptı bunu odamdan görebileceğim bir teknolojiyi kurdum. Yetişmiş ekiplerimizde çok iyi. Ayrıca bütün dünyadaki ormancıları bizim Antalya’da uluslararası eğitim merkezi var; Afrika, Orta Asya, Avrupa’daki yangıncıları orada eğitiyoruz. Türkiye’de böyle bir liderlik var” dedi.

350 MİLYON LİRALIK YATIRIMIN TEMELİ ATILDI

Açıklamaların ardından Bakan Eroğlu, protokol üyeleri ile birlikte Aksaray Belediye Başkanlığına geçti. Burada Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’dan bilgiler alan Bakan Eroğlu, Başkan Yazgı’ya teşekkür ederek yaptığı projelerden dolayı tebrik etti. Belediyeden ayrılan Bakan Eroğlu, buradan Aksaray Kültür Merkezi’ndeki temel atma törenine geçti. Bakan Eroğlu, 350 milyon TL değerindeki Aksaray içme suyu arıtma tesisi, Uluırmak Mamasın sulaması yenileme, Gülağaç İlçesi Demirci Kasabası taşkın koruma tesisi ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ormancılık faaliyetlerinin temelini attı.

Programa Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Gurup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Başkanı Abdulkadir Karatay, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yasin Can