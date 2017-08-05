350 yıllık tarihi mekanda nikahlarını kıydılar

1665 yılında Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı tahmin edilen ve restore edilerek misafirlerini ağırlamaya devam eden tarihi mekanda, Emrah Arabacı ve Kübra Akyol'un nikahı kıyıldı. Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, burada genç çiftlerin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Başkan Duymuş, ”Beldemiz gençlerinden Emrah Arabacı ve Kübra Akyol'un nikah törenlerini beldemiz tarihi Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayımızda gerçekleştirdik. Paylaştıkça çoğalan tek şey sevgidir. Gençlerimizin sevgisi bir ömür boyu çoğalarak devam etsin. Çiftimize hayatı tüm güzellikleri paylaşmaları dileğimle ömür boyu mutluluklar diliyor, Arabacı ve Akyol ailelerini tebrik ediyorum” dedi.

Cem Kaan Toka