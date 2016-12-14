Diğer
Kategoriler

36 araç birbirine girdi: 41 yaralı

Aksaray-Adana karayolunda tipi ve buzlanma sebebiyle 36 aracın karıştığı trafik kazasında 41 kişi yaralandı.

36 araç birbirine girdi: 41 yaralı

14 Aralık 2016 14:38
36 araç birbirine girdi: 41 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, sabah saatlerinde Aksaray-Adana karayolunun 40. kilometresi Akçakent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tipi ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan çok sayıda araç birbirine girdi. Polis ekipleri şehir merkezinden çıkışta araçları göndermezken, kaza mahalline çok sayıda ambulans, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray ve Niğde’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurtarma ekipleri kaza yapan araçların karayolundan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolunda da uzun kuyruklar oluştu.

“36 aracın karıştığı kazada 41 yaralımız var”
Aksaray Valisi Aykut Pekmez, beraberindekilerle kaza yerinde incelemelerde bulundu. Vali Pekmez, son durumla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sabah Adana yolunda tipi ve buzlanma nedeniyle 36 aracın karıştığı trafik kazası oldu. Şu anda 10’u Niğde’de, 31 kişi de Aksaray’da olmak üzere 41 yaralımız var. Allah’a şükür durumları iyi. Kazayı haber alır almaz bütün ekiplerimiz, Karayolları, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri, jandarma bu bölgeye geldiler. Şu anda da hem kazaya karışan araçların çekilmesi, yolun trafiğe bir an önce açılması için çalışıyorlar. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımızın Aksaray’daki kamu kurumlarına veya tesislere yerleştirilmesi sağlanıyor. Burada kalacak vatandaşlar için kumanya dağıtım çalışması da devam ediyor” dedi. 

Yasin Can


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç