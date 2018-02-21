36 bin kadını dolandırıp hem cinsi kadınların bıçaklanmasını istedi

Gökhan Özoral ve Suna Uçanlar tarafından kurulan ‘AVA İşyerim’ isimli bir şirketin, tüm Türkiye'de sosyal medya aracılığıyla kadınlara yönelik ilanlar vererek, 81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddiaları Türkiye gündemine oturdu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına bugün Ava Şirketi mağdurları konuk oldu.

Gözyaşları içinde yaşadıkları mağduriyeti Esra Erol’a anlatan kadınlar, "Bizi büyük vaatlerle kandırdılar. İnsanlar kumbaralarını patlatarak üye oldu. Kadınlar ayakta durmalı, güçlü olmalı diyerek aile düzenimizi bozdular. Her gün tehdit ediliyoruz, İnandık, yıkıldık ve çok korkuyoruz" dediler.

Ayrıca, şirketin ortaklarından Suna Uçanlara ait olduğu belirtilen video izleyenleri bir hayli rahatsız etti. Uçanların videoda "Her kadın bıçaklansın. Bir zahmet lütfen erkeklere uyarım. Kadınlar bıçaklanınca kendilerine geliyorlar" dediği duyuluyor.

Binlerce kadının ihbarı üzerine harekete geçen Esra Erol, "Kişisel bilgilerinizi kimseye vermeyin, sosyal medya da ek iş fırsatı şeklinde yapılan yorumlara itibar etmeyin" diyerek mağdur kadınlara destek olacağını ifade etti.