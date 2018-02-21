36 saatlik Yabancı Dil Öğrenme Hackathonu başlıyor!

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Oyun Laboratuvarı BUG Lab, oyun geliştiricilerin bir araya gelerek sınırlı bir süre içinde yabancı dil öğrenme üzerine oyunlaştırılmış mobil veya VR uygulamaların geliştirileceği Babylon Jam Hackathonu’na ev sahipliği yapacak. Goethe Enstitüsü iş birliği ile, BAU Galata Kampüsü’nde 24 ve 25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek ‘Babylon Jam’, Cumartesi sabah saatlerinden Pazar akşamına kadar aralıksız sürecek. 36 saatlik maraton boyunca kampüste kalacak öğrenciler, BAU Oyun Laboratuvarında çalışacak.

Genel katılıma da açık olacak hackathon; programcı, deneyim tasarımcısı ve görsel tasarımcı gibi görev paylaşımlarıyla takımların oluşturulmasının ardından başlayacak. Bir araya gelen takımlar, 36 saatlik süre içinde BUG Lab, Goethe Enstitüsü, BAU Eğitim Fakültesi ve Game Developers Turkey temsilcilerinden oluşan jüri tarafından belirlenen tema üzerine yabancı dil öğrenmek için oyunlaştırılmış mobil veya VR uygulamalar geliştirecekler. Etkinlik sonunda katılımcıların geliştirdiği uygulamalar jüri tarafından değerlendirelerek, birinci olan takım ödül olarak Berlin'deki Global Hackathon'a yollanacak.

