Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, daha önce dolandırıcılık suçundan dolayı arandığı iddia edilen A.Y.'nin kontrolündeki otomobili tespit ederek takibe aldı. Hacıköy Mahallesi yakınlarında durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 36 şişe sahte rakı ele geçirilirken, daha önce arama kararı bulunduğu iddia edilen otomobil sürücüsü A.Y. de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.Y., ifadesi alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Halil Dağ

TEKİRDAĞ