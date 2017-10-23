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36 yaşındaki kadının karnından 5 kilogram ur çıkarıldı

Batman'da 36 yaşındaki kadının karnından 5 kilogram ur çıkarıldı.

36 yaşındaki kadının karnından 5 kilogram ur çıkarıldı

23 Ekim 2017 15:35

Batman'da rahim rahatsızlığı nedeniyle hastanelere başvuran 36 yaşındaki kadın, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Halit Ataç tarafından yapılan operasyonla, kadın hastaya fertilite koruyucu cerrahi uygulanarak, rahim organı ve yumurtalıkları korunarak 5 kilogram ur dokusu çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Halit Ataç, kadın hastanın daha önce birçok merkez ve fakülte hastanelerine başvurduğunu ve çoğu hastanenin rahmi almak zorunda kalacaklarını kendilerine söylemeleri üzerine Batman'da ameliyat olmaya karar verdiğini belirterek, “Biz fertilite koruyucu cerrahi uygulayarak sadece urları çıkarıp, rahmi ve yumurtalıkları koruduk. Bu hastamız genç ve çocuk sahibi olmak isteyen biri olduğu için rahmi ve yumurtalıkları korunmuştur. Gerçekleştirilen ameliyatta irili ufaklı yaklaşık 30 adet ur çıkarılmış, urların ağırlığı 5 kilogram büyüklüğündedir. Hastanemizin kısıtlı ameliyathanesinde bu ameliyat başarı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılması planlanan yeni hastanede daha iyi ameliyatlar yapabileceğimiz aşikardır” dedi.

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: 36 yaşında kadın, 5 kilogram, ur çıktı

 

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