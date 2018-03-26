36 yıl sonra cenazesi nakledildi

Sinoplu Adile ve Selamet Altuntaş çiftinin 6 aylık, 650 gram doğan ve 3 gün kuvözde yaşadıktan sonra vefat eden bebekleri, o tarihlerde Müslüman mezarlığı olmadığı için Niendorf Hristiyan mezarlığına defnedilmişti. Altuntaş çifti 25 yıllığına kiralanan mezar yerinin süresinin 2007’de dolduğunu belirterek, “Parasını ödeyerek 10 yıl daha süreyi uzattırdık. Mezarlık yönetiminden 2017 yılı sonlarında yapılan açıklamada bizim mezarlığın olduğu yerlere başka definler yapılacağını belirterek ücretli de olsa sürenin tekrar uzatılmayacağını bize ilettiler. Biz de 2008 yılında yeni bölümü açılan Öjendorf Müslüman mezarlığına nakil ettirmeye karar verdik” dediler.

Cenaze firması ve mezarlık yönetimleriyle yapılan görüşmeler sonucu 26 Mart’ta nakil işlemleri için randevu verildi. Niendorf mezarlığında cenazeyi almak için giden aile, daha önceden kazılarak hazırlanan mezarda ne kemik, ne de tabut parçalarına rastlamayınca mezarlık yönetimine gittiler. Mezarlık yönetimindeki yetkililer ise cenazenin üzerinden 36 yıl geçtiğini ve 6 aylık bebek olduğu için kemiklerin olmamasının normal olduğunu belirterek, 36 yılda tabutun tahtalarının da çürümüş olmasının gayet doğal olacağını söylediler. Altuntaş çifti mezardan çıkarılan sembolik topraklardan bir kısmını alarak çocuklarının adını yaşatmak üzere Öjendorf Müslüman mezarlığına naklettiler. 25 yıllığına bir mezar yeri kiralayan aile, yakın akrabalarının da katılımıyla defin nakil işlemini gerçekleştirdiler. Diyanet Sultan Ahmet Camii İmamı Mehmet Şefik Orak tarafından okunan dualardan sonra aile mezarlıktan ayrıldı.

Cenaze firması sahibi Arif Tokiç, bu tür nakil işlerinin senede birkaç defa olduğunu belirterek, “Daha çok Almanya’dan Türkiye’ye nakil işlemi oluyordu. İlk kez bir bebek cenazesini naklettik” dedi.

Erdal Altuntaş

