Siirt nüfusuna kayıtlı olan ve öğretmenlik hayatına 36 yıl önce Batman’da başlayan Sema öğretmen, kendini bölgedeki diğer kız çocuklarının okuması için adadı. Milli Eğitim Müdürlüğü yapan babasının yolundan giden Sema öğretmen, yaşıtlarının emekliliğe ayrıldığını, ancak kendisinin çocukları çok sevdiği için emekli olmadığını söyledi. Sema öğretmen, 36 yıl önce başlattığı mücadelesini şimdilerde ise kendi çabasıyla özdeşleşen Edremit ilçesinin kenar mahallesindeki Karanfil Anaokulunda yönetici olarak sürdürüyor.

İHA muhabirine 36 yıllık mücadelesini anlatan Sema Öğretmen, 4 kardeş olduklarını ve erkek kardeşi haricinde üç kız kardeşinin de baba mesleği olan öğretmenliği tercih ettiğini belirterek, "Bizler üç kız kardeş baba mesleğini seçerek, babamın gittiği yoldan gittik. Biliyorsunuz o zamanlarda köylerde, hatta ilçelerde bile kız çocukları okula gönderilmiyordu. Kız çocuklarının okula kazandırılması noktasında babamın çabalarını ben de devam ettirmek istedim. Bu anlamda çok güzel projeler hazırlayarak kız çocuklarının ailelerini de üzmeden, ailelerde ters tepkiler oluşturmadan kız çocuklarını okula kazandırmaya çalıştım. Bugün doktor, mühendis, öğretmen ve bankacı olarak çok güzel yerlere gelmiş olan kızlarım beni mutlu ediyorlar" dedi.

"Ailelerimizin ön yargısı kırılsın diye pastalı günler de yaptık"

Kız çocuklarının okuması noktasında başlattığı mücadeleden sağlığı yerinde olduğu müddetçe geri durmayacağını anlatan Sema Altay, hala okulla tanışmayan kız çocukları olduğunu ve Sema Hocalarını beklediğini ifade ederek, "Kız çocuklarına daha çok önem veriyorum. Kız çocuklarını daha çok seviyorum. Bizler bu çocukları ailelerinin evlerine gidip aileleriyle sıcak ve samimi bir ilişki çerçevesinde okula kazandırdık. Zaman zaman velilerimizi okula davet edip okulu gezdirdik. Sınıfları gezdirdik. Öğretmelerle tanıştırarak çocuklarının ne kadar faydalı olacağını onlara anlattık. Öyle zamanlar oldu ki o ailelerimizin ön yargısı kırılsın diye pastalı günler de yaptık" diye konuştu.

36 yıllık süreçte 3 binden fazla öğrenci eğittiğini ve bunların büyük çoğunluğunun kız öğrencilerinden oluştuğunu belirten Sema Öğretmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"36 yıl biliyorsunuz kısa bir süre değil. Ben bu sürede belki 3 binden fazla öğrenci okuttum. Hep kız çocuklarına eğildim, kız çocuklarını okutmaya ve okulla buluşturmaya çalıştım. Şimdi de o emeğin karşılığını görüyorum, onlar çok güzel yerlerdeler. Onların başarılı olması beni mutlu ediyor. Allah sağlık verdiği müddetçe kız çocuklarını okullara getirmeye devam edeceğim."

"Çocukları çok sevelim ve onlara bu sevgimizi hissettirelim"

Yaşıtlarının emekliliğe ayrıldığını, ancak kendisinin çocukları çok sevdiği için emekli olmadığını anlatan Sema Altay, yeni nesil öğretmenlere de tavsiyelerde bulundu. Sema Öğretmen, "Yeni nesil öğretmen arkadaşlarıma tavsiyem, lütfen çocukları çok sevelim. Çocukları en iyi şekilde eğitmeye, vatana, millete faydalı birer birey olmasını sağlamaya çalışalım. Çocuklarımızı teknoloji ile değil kendi sevgimizle eğitelim. Çocukları çok sevelim ve onlara bu sevgimizi hissettirelim. Lütfen onları hazıra alıştırmayalım. Bizler anne sütü ile eğitildik. Şimdiki nesil hazır mama ile eğitiliyor. Lütfen çocuklarımızı teknoloji ile değil, kendi sevgimizle ve kendi bilgilerimizle eğitelim. Sevgi her şeyin üstündedir" diye konuştu.

Her Öğretmenler Gününde ilk olarak Sema Hocayı ziyarete geldiğini anlatan anasınıfı öğretmeni Mehtap Atasoy ise, Sema Altay’ın elini öperek gününü kutladı. Atasoy, "Anasınıfı öğretmeniyim. Öğretmenler Gününden dolayı hocamı ziyarete geldim. Özellikle onu görmeye ve tebrik etmeye geldim. Sema Hoca sayesinde başladığım yolda şimdi yine Sema Hocamın yanında öğretmen olarak devam ediyorum. Kendimi bu anlamda çok şanslı hissediyorum. Sema Hocam çok vefalı ve çok sevgi dolu bir öğretmendir. Anne gibi, abla gibi her şeyimize koştu. Bugün de özellikle ilk önce Sema Hocama geldim, onun gününü kutlamak istedim. İdolünüz kim diye sorarlarsa, hiç şüphesiz Sema Öğretmenim derim" dedi.

36 yılını hatıralarıyla da yad eden Sema Altay, özellikle bayan öğretmenlerin kız çocuklarını unutmamalarını ve mutlaka okula kazandırmalarını istiyor.

