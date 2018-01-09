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36'ncı 'Yeditepe Huzur' uygulaması operasyonu yapıldı

‘Yeditepe Huzur’ uygulaması kapsamında yaklaşık 12 bin kişinin sorgusu yapıldı.

36ncı Yeditepe Huzur uygulaması operasyonu yapıldı

09 Ocak 2018 03:03

Çeşitli suçlardan 107 kişi gözaltına alındı. 120 noktada 2 bin 400 polis ile gerçekleştirilen 36. ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasında 11 bin 996 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Aynı uygulamada 107 kişi de gözaltına alındı. Uygulamada 3 bin 344 aracın sorgusu yapılırken 81 araç trafikten men edildi. 355 işyerinin denetimi yapılırken 26 işyerine işlem yapıldı. Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 tabanca ve 4 kurusıkı da ele geçirildi. Yapılan uygulamada toplam 176 bin 964 TL ceza yazıldı.

Etiketler: huzur operasyonu

 

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