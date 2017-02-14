EGM’den yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü üst yönetimince, terörist başı Abdullah Öcalan’ın Kenya’nın başkenti Nairobi’de yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin sözde yıl dönümü olan 15 Şubat tarihinden başlayarak önümüzdeki bahar-yaz dönemine yönelik yoğun eylemlilik talimatı verildiğinin tespit edildiği vurgulanarak, bu amaçla terör örgütü üyelerinden daha önce Sur, Cizre, Silopi ve Nusaybin’de yapıldığı gibi silahlı halk direnişi tarzında eylemler gerçekleştirmeleri istendiği kaydedildi.

Çok sayıda silah ele geçirildi

Bu tespitler üzerine terör örgütünün eylem arayışlarının kesintiye uğratılması, ilişki ve irtibatlarının deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 37 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda; 834 kişi yakalandı, 2 adet AK-47 otomatik silah, 11 adet tabanca, 15 adet av tüfeği, 437 adet çeşitli çap ve ebatta fişek,3 adet şarjör, 1 adet telsiz, Bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.

Terörle mücadele vurgusu

Emniyet Genel Müdürlüğünün ülkede huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan her türlü terör örgütü ile amansız mücadeleye devam edeceği vurgulandı.